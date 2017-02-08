Ученые сделали удивительное открытие в джунглях Амазонки. Видео

Видео гигантского "двойника" Стоунхенджа, найденного в тропических лесах Амазонки было опубликовано в сети.

Фото: Youtube

Возраст геоглифов (так называют нанесённый на землю геометрический или фигурный узор, как правило, длиной свыше 4 метров) - примерно две тысячи лет. Вес некоторых каменных глыб превышает 40 тонн.

По мнению исследователей, древнейшие рукотворные строения Амазонской низменности выполняли ритуальные функции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Ученые предполагают, что тропические леса Южной Америки хранят в себе еще много тайн.

Как ранее сообщала Pravda.Ru, во время раскопок в провинции Шэньси (Северо-Западный Китай) археологи обнаружили большое количество обугленных зерен пшеницы.

Как сообщило Международное радио Китая, их возраст насчитывает более 2,8 тысячи лет.Считается, что впервые земледельцы начали выращивать пшеницу в Западной Азии и на территории современного Афганистана. В Китае семена этой культуры уже попадались ученым на раскопках в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и провинции Ганьсу, однако в незначительных количествах.

Последнее открытие позволило археологам сделать вывод о том, что жители Поднебесной начали широко использовать пшеницу в земледелии вокруг Хаоцзинапо меньшей мере с середины династии Западная Чжоу.

А в конце прошлого года было сделаны важные открытия в окрестностях крупнейшего города-государства майя Эль-Мирадор.

Эль-Мирадор был обследован при помощи высокоточного радара с самолета. В течение 38 часов ученые сканировали лазером непроходимые джунгли, скрывающие древний город, который появился около 600 года до н. э.

"Мы получили изображения с высоким разрешением каждой площадки, пирамиды и канала в центральной части бассейна Мирадор на площади более 700 квадратных километров. В результате было подтверждено множество гипотез и выдвинуты новые, которые еще предстоит проверить", - рассказал руководитель проекта Ричард Хансен.

По словам ученых, одним из самых важных открытий стало обнаружение уникальной дорожной сети общей протяженностью свыше 240 километров. Она связывала между собой около 50 городов, входивших в метрополию. Большинство из них обнаружены впервые.

Кроме того, исследователи обнаружили ранее неизвестные пирамиды, террасы, каналы, дамбы, некрополи и стены на границах государства.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!