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В Китае нашли древнейший таинственный город

Наука и техника

На северо-востоке КНР в провинции Ляонин обнаружили остатки древнего поселения, существовавшего более двух тысяч лет назад.

В Китае нашли древнейший таинственный город
Фото: АР

Как сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на местный институт археологии и исследования культурных ценностей, место бывшего поселения Цинчжуанцзы находится в районе города Шэньян. К настоящему моменты были раскопаны около 500 квадратных метров поселения.

По мнению археологов, поселение существовало в период приблизительно с 202 года до нашей эры до 220 года нашей эры. На месте раскопок были обнаружены остатки жилищ, древние гробницы, предметы из бронзы, камня и железа.

Напомним, ранее на дне китайского озера Фушиан Ху на глубине 80 метров обнаружили скопление подводных строений, по форме напоминающих огромные пирамиды. Оказалось, под водой располагается целый город! Кроме строений в форме тетраэдров там есть и круглое сооружение наподобие римского Колизея.

Размеры каменных блоков, из которых были построены здания, доходили до 3 квадратных метров. К сожалению, даже с аквалангом погрузиться на глубину 80-90 метров оказалось проблематично. Подводным археологам удалось преодолеть отметку только в 70 метров и сделать снимки верхушек строений.

Первым подводный город описал археолог Ли Куньшень. Он предположил, что это поселение изначально находилось на дне озера, а жили в нем подводные люди, о которых, кстати, рассказывается в древних преданиях... Однако большинство исследователей считают, что город в свое время находился на суше и погрузился в воду в результате землетрясения.

В апреле 2010 года состоялась экспедиция в китайскую провинцию Юннань, в район Фушиан Ху. В ней приняли участие 17 человек, в том числе и наши соотечественники. С китайской стороны в экспедицию входили члены археологической группы Кунминского университета, члены дайвинг-центра Dive Disport и подводный археолог Бао Линг, ученик Ли Куньшеня, с российской - дайверы Леонид Гаврилов и Евгений Спиридонов. Целью экспедиции являлся поиск на большой глубине странных образований, напоминающих пирамиды.

В Кунмине не оказалось специалистов, чья квалификация и опыт позволяли бы обследовать дно озера на огромной глубине. Именно это стало поводом для привлечения к сотрудничеству российских подводников. Те совершили несколько погружений, провели фотосъемку верхней части пирамид и обследовали остров посередине озера, дав экспертное заключение по дальнейшим подводным исследованиям.

Также было проведено миниэтнографическое исследование местности вокруг озера, взяты образцы для дальнейших геологических исследований.

Архитектура китайских пирамид оказалась близка к культуре майя, по размерам же каменных блоков они аналогичны скорее усыпальницам египетского плато Гиза. Высота пирамид составляет более 40 метров.

Обследованная площадь древнейшего таинственного подводного сооружения превышает размер столицы Древнего Китая эпохи Хань. Любопытно, что город не упоминается ни в одном из известных китайских архивов или древних манускриптов. Найденные конструкции представляют собой классические мегалитические сооружения, превосходящие по сложности исполнения и многокомпонентности рисунков египетские мегалиты!

Они сохранились практически в первозданном виде и не тронуты ни временем, ни человеком. Верхняя часть одной из обследованных трех пирамид находится на глубине около 54 метров, нижняя - на глубине 97 метров. Как и предполагалось озеро Фушиан Ху - тектонического происхождения. Очень приблизительный возраст сооружений датируется 5-12 тысячами лет до нашей эры.

На основе проведенных подводных исследований, изучения материалов, а также этнографического и видеоисследований российские специалисты сравнили свои наработки с данными эхолокаторов и гидролокаторов бокового обзора, любезно предоставленными китайскими специалистами, и сделали следующие предварительные выводы.

Сооружения располагались, скорее всего, на холмистых возвышениях. Вокруг этого комплекса располагалось древнее озеро. Глубина его не превышала 30 метров. Но тектонические сдвиги со временем вызвали необратимые изменения и движения в земной коре. И город, построенный на естественном геологическом разломе, оказался обреченным...

Землетрясение не уничтожило древнейшее поселение сразу. Первые толчки повредили все слабые строения, а дальнейшие процессы (аномальные осадки, выветривание и эрозия, а главное - подземные подвижки и изменения климата), вероятно, заставили людей покинуть это место. Последующее затопление и движение тектонических плит завершили процесс консервации этого чуда света.

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Темы Китай ученые археология исследование
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