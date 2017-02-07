Растения стали хищниками из-за "гена плотоядности"

Проанализировав хищные растения из Австралии, Северной Америки и Азии, ученые выяснили, что механизм переваривания у них совершенно идентичный. , несмотря на то, что эти растения эволюционировали в разных местах. Это говорит о том, что существуют определенные пути эволюции таких растений. Результаты были опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Фото: AP

Исследователи сравнили геномы нескольких растений - саррацении пурпурной, кувшиночника и цефалота - и пришли к выводу, что все они провернули один и тот же эволюционный трюк - использовали белки, предназначенные для борьбы с болезнями, и превратили их в ферменты, способствующие перевариванию насекомых. Часть этих ферментов позволяет растворить твердый экзоскелет насекомого, другая обеспечивает усвоение питательных веществ.

Эволюционные линии проанализированных растений разделились около 100 млн лет назад, еще задолго до появления хищнических наклонностей. Авторы исследования считают, что толчком к развитию плотоядности стала недостаточно богатая питательными веществами окружающая среда: ведь большинство будущих "хищников" произрастало на болотах, в стоячих водах, тропических лесах, там где повышенная влажность, а значит - кислая почва.

На таких почвах у большинства растений нарушается обмен веществ, ослабевает синтез белка, и оно плохо развивается.

Жизнедеятельность почвенных микроорганизмов сильно подавлена, а значит, образование таких важных для жизни питательных веществ как азот, фосфор и других элементов ослаблено. Вдобавок происходит переизбыток одних микроэлементов и недостаток других.

В таких условиях растения научились получать недостающее питание вне почвы. Конечно, их эволюция длилась долгие годы и привела к необычным возможностям зеленых хищников. Скорее всего, у них были и другие варианты, но питание насекомыми оказалось наиболее выгодным.

Кстати, как рассказывала Правда.Ру, кроме известных плодоядных растений, которые ловят свои жертвы над почвой, существует еще один вид зеленых хищников, которые "охотятся" под землей. Это небольшое пустынное растение из семейства подорожниковых обитает в засушливых регионах Бразилии. Это открытие ошеломило ученых, ведь раньше никто не мог заподозрить скромный цветок в плотоядных пристрастиях.

На то, что растение является хищником, в частности, указывали его листья, снабженные железами, которые выделяют липкую субстанцию. Ученые установили, что представители этого рода прячут свои липкие листья под песком. Главных объектом их охоты выступают круглые черви нематоды. Липкая субстанция, выделяемая упомянутыми выше железами, служит для переваривания этих существ.

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