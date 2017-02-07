Психологи рассказали, как перенести любой стресс

Исследователи из Оклендского университета (Новая Зеландия) выяснили, что простое изменение позы, в которой человек сидит, способно помочь в преодолении депрессии. Соответствующая статья опубликована в Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.

Врачи исследовали больше 60 человек с депрессией. Их разделили на две группы, первая должна была сидеть прямо, второй разрешалось выбрать любую позу. Как правило, они сутулились, что вообще типично для людей с признаками депрессии. Затем всех испытуемых просили сидя произнести пятиминутную речь, качество которой затем оценивали сторонние наблюдатели. Затем их просили вести обратный отсчёт с 1022 до 13.

Оба задания являются типично стрессогенными — произнесение речей на публике вызывает беспокойство у большинства людей, а очевидно бессмысленный отсчет негативно влияет на психическое состояние человека.

Выяснилось, что люди, державшие спину прямо, устали гораздо меньше и получили больше удовольствия от эксперимента. Те, кто сидел, сутулясь, показали обратные результаты, передает "Лайф".

По мнению ученых, стресс является сложной физиологической реакцией организма на опасность, которая готовит его к "сражению" за жизнь. Обычно такая реакция помогает животным выживать, однако в случае со здоровьем человека она становится вредной для здоровья, приводит к гормональной перегрузке сердца и других органов, постоянно находящихся в состоянии "чрезвычайного положения".

Данная перегрузка повышает вероятность развития патологий, в том числе сердечной недостаточности, по словам биологов, организм не справляется со снабжением органов кровью и выделяет еще больше гормонов, заставляющих сердце активнее сокращаться и расти в размерах. Исследователи обнаружили, что данную реакцию можно подавить, воздействуя на особые рецепторы на нервных клетках, управляющих работой сердечной мышцы.

Открытие сделали Алексей Алексеев и его коллеги из Института теоретической и экспериментальной биофизики в Пущино. Экспериментируя с культурами мышечных клеток в пробирке, генетики проверили свою гипотезу. Оказалось, что прямая стимуляция так называемых альфа-2-адренорецепторов на поверхности сердечных клеток заставляет их слабее реагировать на адреналин и норадреналин, защищая их от стресса. Результаты были подтверждены во время опытов на крысах, генетически предрасположенных к развитию повышенного давления.

Иногда стресс может привести к тяжелым последствиям — например, к депрессии. Как просто выйти из нее, рассказали недавно ученые из сан-францисского Университета психологических исследований.

Они выяснили, что справиться с депрессией человеку помогают развивающие игры. Это связано с тем, что активное запоминание и применение новой информации заставляет мозг отвлечься от проблем.

По словам ученых, интроверты поддаются депрессии намного чаще, чем экстраверты. Кроме развивающих игр, также ученые говорят о благотворном влиянии на человеческую психику игр в стратегии.

Ранее ученые из университета Торонто пришли к выводу, что страдающие депрессией люди могут справиться с ней примерно за год.

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