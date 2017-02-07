Ученые: Восстановить ДНК можно, занимаясь спортом

Группа американских медиков установила, что всего одна тренировка на выносливость "запускает" экспрессию генов, необходимую для восстановления поврежденной ДНК. Экспрессия генов, иначе говоря, это преобразование наследственной информации от гена в функциональный продукт - РНК или белок.

Такие выводы сделали специалисты из Мэрилендского университета (University of Maryland), Восточно-Каролинского университета (East Carolina University) и других вузов, передает EurekAlert! со ссылкой на статью в журнале Experimental Physiology.

Как сообщает издание, ученые наблюдали за двумя группами мышей. Грызунов из первой группы отправили на беговую дорожку для получасовой тренировки. Остальные находились в состоянии покоя.

В итоге у "спортивных" мышей уровень экспрессии генов оказался гораздо выше, чем у грызунов, которые не подвергались физическим нагрузкам. Кроме того, после ряда подобных экспериментов у активных животных наблюдались улучшения в работе сердца.

Напомним, ранее ученые установили, что сидячая деятельность чревата расстройством нервной системы и повышением тревожности. Они провели эксперимент с девятью группами добровольцев, в каждой из которых фиксировалось время, проведенное людьми перед экраном телевизора или компьютера, или за выполнением какого-либо вида письменной работы.

Исследователи выявили, что два часа, проведенные в таком положении, повышают уровень тревожности, приводят к депрессии и провоцируют нервные расстройства. Дело в том, что замедляется обмен веществ, снижающий общую энергию и нарушающий эмоциональный фон.

Также Pravda.Ru писала, что риск инфаркта в старости можно заметно снизить, прибегая к самыми простыми физическими упражнениями каждый день. Об этом заявили канадские кардиологи в статье, опубликованной в Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention.

"Это хорошая новость для людей с уже имеющимися проблемами с сердцем, кому тяжело постоянно заниматься аэробикой, зарядкой или поддерживать другие формы физической активности. Даже небольшого улучшения их физподготовки будет достаточно для того, чтобы резко снизить шансы возникновения инсульта или инфаркта. Не обязательно быть суперспортсменом для получения плюсов от зарядки", — заявил Дэниел Курнье из университета Монреаля.

Однако оказалось, что не все виды спорта одинаково полезны. К примеру, футбол, бег, тяжелая атлетика и многие другие виды спорта никак не влияли на продолжительность жизни и вероятность смерти из-за проблем со здоровьем. А бадминтон, теннис и так называемый сквош, игра в теннис со стенкой, оказались самыми полезными видами спорта для здоровья — они понижали вероятность преждевременной смерти примерно на 47% по любым возможным причинам, и на 56% — от проблем с сердцем и сосудами.

Это выяснили австралийские ученые.

"Наши наблюдения показали, что важно не только то, как часто и как много вы занимаетесь спортом, но и собственно сам вид спорта. Похоже, что занятия разными видами спорта могут по-разному благотворно влиять на здоровье человека", — заявила Эммануэль Стаматакис (Emmanuel Stamatakis) из университета Сиднея (Австралия).

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