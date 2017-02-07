Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые: Восстановить ДНК можно, занимаясь спортом

Наука и техника

Группа американских медиков установила, что всего одна тренировка на выносливость "запускает" экспрессию генов, необходимую для восстановления поврежденной ДНК. Экспрессия генов, иначе говоря, это преобразование наследственной информации от гена в функциональный продукт - РНК или белок.

359236.jpeg

Такие выводы сделали специалисты из Мэрилендского университета (University of Maryland), Восточно-Каролинского университета (East Carolina University) и других вузов, передает EurekAlert! со ссылкой на статью в журнале Experimental Physiology.

Как сообщает издание, ученые наблюдали за двумя группами мышей. Грызунов из первой группы отправили на беговую дорожку для получасовой тренировки. Остальные находились в состоянии покоя.

В итоге у "спортивных" мышей уровень экспрессии генов оказался гораздо выше, чем у грызунов, которые не подвергались физическим нагрузкам. Кроме того, после ряда подобных экспериментов у активных животных наблюдались улучшения в работе сердца.

Напомним, ранее ученые установили, что сидячая деятельность чревата расстройством нервной системы и повышением тревожности. Они провели эксперимент с девятью группами добровольцев, в каждой из которых фиксировалось время, проведенное людьми перед экраном телевизора или компьютера, или за выполнением какого-либо вида письменной работы.

Исследователи выявили, что два часа, проведенные в таком положении, повышают уровень тревожности, приводят к депрессии и провоцируют нервные расстройства. Дело в том, что замедляется обмен веществ, снижающий общую энергию и нарушающий эмоциональный фон.

Также Pravda.Ru писала, что риск инфаркта в старости можно заметно снизить, прибегая к самыми простыми физическими упражнениями каждый день. Об этом заявили канадские кардиологи в статье, опубликованной в Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention.

"Это хорошая новость для людей с уже имеющимися проблемами с сердцем, кому тяжело постоянно заниматься аэробикой, зарядкой или поддерживать другие формы физической активности. Даже небольшого улучшения их физподготовки будет достаточно для того, чтобы резко снизить шансы возникновения инсульта или инфаркта. Не обязательно быть суперспортсменом для получения плюсов от зарядки", — заявил Дэниел Курнье из университета Монреаля.

Однако оказалось, что не все виды спорта одинаково полезны. К примеру, футбол, бег, тяжелая атлетика и многие другие виды спорта никак не влияли на продолжительность жизни и вероятность смерти из-за проблем со здоровьем. А бадминтон, теннис и так называемый сквош, игра в теннис со стенкой, оказались самыми полезными видами спорта для здоровья — они понижали вероятность преждевременной смерти примерно на 47% по любым возможным причинам, и на 56% — от проблем с сердцем и сосудами.

Это выяснили австралийские ученые.

"Наши наблюдения показали, что важно не только то, как часто и как много вы занимаетесь спортом, но и собственно сам вид спорта. Похоже, что занятия разными видами спорта могут по-разному благотворно влиять на здоровье человека", — заявила Эммануэль Стаматакис (Emmanuel Stamatakis) из университета Сиднея (Австралия).

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Ученые выяснили, какой спорт продлевает жизнь
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Экспертное мнение
Британия грезит о былой колониальной мощи
Россия
"Чудо на Марне": подвиг русских героев
Партии
Рижская Лолита взялась за российских демократов
Читательский топ
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Наука и техника
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Партии
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Мир
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии

По словам режиссера Оливера Стоуна, обнародование материалов спасет мир от новой холодной войны

Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Общество
В Берлине почтили память жертв авиакатастрофы "Ту-154"
Наука и техника
Марсоходом, спроектированным российским школьником, заинтересовались в США
Игорь Буккер В Штатах исчезла первая леди Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский Человечество ждут "зеленые" войны Вячеслав Шпаковский Саид Гафуров Вилка ЦБ: Победим инфляцию - убьем экономику? Саид Гафуров
Комментарии
Google_110210260990892809456 Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Юрий Котов Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Юрий Котов Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Владимир Ким(Одноклассники) Под Мариуполем развернулось танковое сражение
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
WE5R_26 Сказочные враги русских героев
Наталья Потапова Итоги Совбеза ООН: Трамп не станет врагом Путина
Oleg Leonidov(Facebook) Под Мариуполем развернулось танковое сражение
Elena Borisova Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Oleg Leonidov(Facebook) Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?