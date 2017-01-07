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Источник Правда.Ру

В Грузии раскопали древнее поселение с круглыми домами

Наука и техника

Древнее городище площадью почти в 2,5 гектара обнаружили археологи в  восточном грузинском регионе Кахети. Об этом сообщает агентство Sputnik-Грузия со ссылкой на Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.

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Фото: скриншот с youtube.com

Археологи установили, что застройка городища в Сигнахском районе осуществлялась из сырцового кирпича. Стены некоторых построек толщиной более 1 метра, и на них явно видны следы сильного пожара. Часть построек имеет округлую форму.

На месте также обнаружили фрагменты древней штукатурки, глиняной посуды, окрашенной красной краской, и точильные камни.

Исследование нового городища начнется в 2017 году. Лишь после этого станет известно, к какому периоду оно относится.

Помимо городища археологи также обнаружили курган Бронзового века, который, по предварительной оценке, намного больше всех курганов, обнаруженных ранее в Восточной Грузии. Курган круглой формы диаметром 115 метров и высотой 20 метров.

В другом районе, в долине Шираки (район Дедоплисцкаро), в селе Динаури ученые продолжают изучать древнее городище, которое может изменить представление о том, когда в Восточной Грузии появилось государство.

Раскопки, проведенные на территории около 100 квадратных метров в южной части городища, позволили ученым предположить, что древнее поселение датировано XII-IX веками до нашей эры. По сведениям на сегодняшний день, Картлийское (Иберийское) царство со столицей в Мцхета, которое объединило почти все грузинские земли, включая Эгриси, было создано в III веке до нашей эры в Восточной Грузии.

"Ученые раскопали предположительно захоронение главнокомандующего, погибшего в бою. В области живота у скелета был обнаружен наконечник стрелы, который не имеет  кавказского происхождения. Также за спиной у него есть бронзовый меч, который датируется XIII веком до нашей эры", - сообщили в пресс-службе министерства культуры и охраны памятников Грузии.

Надо сказать, что Закавказье богато на такие археологические находки. Как рассказывала Правда.Ру,  в соседнем с Грузией Азербайджане во время раскопок недалеко от селе Гараджамирли Шамкирского района, что на западе страны, археологи обнаружили остатки античного дворца, построенного примерно 2 500 лет назад.

Специалисты предположили, что в этих местах в то далекое время существовало крупное поселение городского типа. Оно просуществовало 220 лет - с 550 по 330 год до н.э.

Ученые сравнивают его с древними городами Пасаргад и Персопол Ахеменидской империи. Выдвигается также версия о том, что поселение близ нынешнего села Гараджамирли было одним из административных центров державы Ахеменидов, откуда осуществлялось управление этого региона.

Международная экспедиция провела раскопки на нескольких участках поселения, в ходе которых были обнаружены остатки крупных строений и культовых сооружений, в том числе дворца. Он располагался на территории более 20 гектаров, обнесенной стеной.

в ходе раскопок на территория дворца были обнаружены глиняная посуда, каменные инструменты. Одной из самых интересных находок археологи считают михийские письмена. Их расшифровка прольет свет на историю древнего поселения, убеждены ученые.

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Темы Грузия раскопки археология древнее городище
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