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Источник Правда.Ру

Китай использует Тибет для новейших исследований космоса

Наука и техника

В самом высокогорном образовании на планете - Тибете власти Китая запланировали установку новейших гравитационных телескопов на невероятной высоте в 6 километров над уровнем моря.

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Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Китайской академии наук.

"В настоящий момент ведется установка первого прибора, имеющего кодовое название Нгари-1. Он будет расположен в 30 км к югу от города Шицюаньхэ", - рассказал в интервью журналистам профессор Яо Юнцян, принимающий участие в работе межведомственной группы специалистов. Руководство страны поставило перед ними задачу - оборудовать самые высокогорные в мире обсерватории для более эффективного исследования космического пространства.

Для строительства двух телескопов правительство КНР выделило 130 млн юаней ($18,7 млн). В проекте примут участие ученые из ряда научно-исследовательских организаций, в том числе Национальной астрономической обсерватории при Китайской академии наук, Шанхайского института микросистем и информационных технологий, а также Института физики высоких энергий.

Как объяснил ученый, первый телескоп будет находиться на высоте 5,2 тыс. метров над уровнем моря, однако другой, Нгари-2, планируется разместить на 800 метров выше. Яо Юнцян не уточнил, сколько всего таких новейших детекторов гравитационных волн планируется установить в Тибете, отметив, что первый из них заработает в 2021 году.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в Китае в сентябре запущен в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу крупнейший в мире радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope).

Устройство грозит побить рекорд самого большого используемого на данный момент телескопа в мире -  Обсерватории Аресибо, которая расположена в  Пуэрто-Рико. Диаметр рефлектора FAST составляет 500 метров, что на 200 метров больше, чем у телескопа в обсерватории Аресибо. По словам главного инженера проекта Ван Цимина, разработанный и построенный китайскими специалистами телескоп будет оставаться крупнейшим в мире еще 10-20 лет.

Несмотря на огромный научный вклад, чтобы установить гигантскую обсерваторию, китайскому правительству пришлось переселить с места, где будет располагаться FAST, девять тысяч семей.

Куда именно переехали "соседи" телескопа с расчищенной под его параметры земли, пока неизвестно, но указывается, что в качестве компенсации им предложили по 1,5 тысяч долларов (10 тыс. юаней).

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Темы Китай Тибет телескопы обсерватория
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