"Невероятно красиво и жутко страшно": В Хакасии упал метеорит. ВИДЕО

На территорию Хакасии, предположительно, упал метеорит. Это случилось вечером 6 декабря в районе долины Бабик возле Саяногорска. На место уже выехали специалисты.

Главе республики доложили о явлении. Ведь в районе Саяногорска расположены стратегические объекты.

Между тем в соцсетях жители сообщают о взрыве, который слышали, и трясущихся стенах. Падение небесного тела сопровождалось свечением и грохотом, от которого зашатались даже стены, пишут пользователи соцсетей, сообщает ТАСС.

"Это невероятно красивое и жутко страшное зрелище ! А какой взрыв последовал… В такие моменты задумываешься, правильно ли ты живешь", — пишет пользователь "ВКонтакте".

Звук при падении небесного тела был похож на гул самолета. А взрыв, по словам местных жителей, был настолько мощный, что сработали сигнализации у автомобилей.

Из одной из школ города даже вывели детей и отправили домой.

По словам ученых, метеорит, который вечером взорвался в небе над Хакасией, в разы меньше метеорита "Челябинск", упавшего в озеро Чебаркуль в Челябинской области в феврале 2013 года. Об этом сообщил ТАСС член Комитета по метеоритам РАН, профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский.

"Действительно, вечером в небе над Хакасией взорвался хороший метеорит. Он в разы меньше челябинского метеорита, но его фрагменты можно найти. Сейчас главное установить точно траекторию его полета и понять, где упали его обломки. На это потребуется примерно сутки", — сказал Гроховский.

Напомним, нашумевший челябинский метеорит упал 15 февраля 2013 года. Наиболее крупные фрагменты найдены в окрестностях озера Чебаркуль.

Его тайну пытаются разгадать до сих пор. В этом году Правда. Ру писала, что в челябинском метеорите найден кристалл, похожий на редкий алмаз. Теперь ученым предстоит его изучить.

"Мы провели новые исследования частиц пыли челябинского метеорита, в ходе которых обнаружили углеродный кристалл, похожий на алмаз. Для того, чтобы проанализировать его структуру, необходимо извлечь образец и детально изучить его — это может занять около месяца", — сказал ТАСС научный сотрудник кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра.

Другие ученые уверены, что челябинский метеорит открывает тайны Вселенной.

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