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Источник Правда.Ру

Чем опасны таинственные "мертвые зоны" в океане

Наука и техника

Специалисты из Дании, Германии и Индии обнаружили в Индийском океане так называемую "мертвую зону". Она расположена на территории Бенгальского залива, её площадь достигает 60 тысяч квадратных километров, а глубина — от 100 до 400 метров на различных участках. На подобных участках содержится очень мало кислорода.

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Ранее подобные зоны уже были обнаружены на различных участках мирового океана: у северных берегов Северной и Южной Америки, неподалёку от Намибии, а также у западного побережья Индии в Аравийском море, пишет МК.

Ряд ученых считает, что такие зоны благоприятны, другие уверены, что они нарушают баланс в океане другого ключевого для живых организмах элемента — азота.

В чем причины их появления и какие последствия они несут для планеты, Правда.Ру узнала у океанолога, доктора географических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, декана географического факультета Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Сергея Добролюбова.

— Почему они появляется и как влияют на Землю?

— Заморные явления имеют место из-за того, что там не обновляется вода. И кислород, который есть в воде, как в пруду. Например, если у нас лед есть, он препятствует обмену атмосферы с водой, и у нас в конце зимы могут образовываться заморные явления. Мало кислорода, рыба начинает дохнуть. Так же и тут.

Причины могут быть разные. Скорее всего, это, действительно, малое перемешивание воды в Бенгальском заливе. В Аравийском море такие вещи придонные бывают. В основном это из-за того, что реки выбрасывают много биогенных веществ в виде азота и фосфора, которые полезны для развития планктона, планктон при этом каким-то образом меняет биохимический баланс. Потом, заморные явления возникают из-за того, что вода не может перемешиваться до дна и сбоку не может подойти.

— Чем грозит появление, разрастание таких зон?

— Эти зоны есть везде. В Балтийском море такое есть. А грозит тем, что рыбы в придонном слое, которой нужен кислород, не будет. А потом это поменяется за счет динамики, и опять будет рыба. Это непрерывный процесс.

Дело в том, что человек своим влиянием может укорять неприятные явления, и просто они по времени будут дольше длиться. Но все равно, природные процессы потом победят, и будет кислород, все равно, обновление возможно. Потому что в Бенгальском заливе нет полностью замкнутых акваторий, как Черное море, где всегда сероводород. Система течения все равно все потом перемешает. Но сейчас временно почему-то какой-то процесс, который привел к резкому уменьшению концентрации кислорода.

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