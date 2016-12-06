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Источник Правда.Ру

Американские ученые поймали неизвестное существо у берегов США

Наука и техника

Редкое существо, напоминающее светящуюся игрушку-пружинку, обнаружил ученый из Океанариума Монтерей-Бэй (штат Калифорния) Роб Шерлок. Более века оно не встречалось никому из исследователей. Это - прозрачное беспозвоночное животное Bathochordaeus charon, с виду напоминающее кляксу. 

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Фото: AP

Об рассказывается в публикации в журнале Marine Biodiversity Records.

Bathochordaeus charon относится к классу аппендикулярий - морских беспозвоночных животных, отдаленно напоминающих головастиков. Описал его впервые  в 1899 году  профессор Карл Чун из Лейпцигского университета, который наткнулся на животное в южной части Атлантического океана. 

Ученый предположил, что животное обитает в глубинах океана, поэтому он и назвал его в честь Харона - перевозчика душ умерших из царства живых в царство мертвых в греческой мифологии. С тех пор никто не сумел подтвердить существование Bathochordaeus charon.

По словам Шерлока, находка была  весьма неожиданной, но он и его коллеги постарались исследовать неизвестное существо.

"Когда наш батискаф всплыл, он принес с собой это необычное позвоночное, которое оказалось живым и абсолютно неповрежденным. Мы сразу же препарировали его и подготовили для транспортировки в Смитсоновский музей", - рассказал Роберт Шерлок.

Пересмотрев старые записи, специалисты океанариума поняли, что странное животное уже несколько раз попадалось им на глаза, но они не обращали внимания.

"Мы не знали, что это за существо, и только когда взглянули на него, поняли, что мы нашли Bathochordaeus charon, загадочный вид аппедикулярий, описанный более века назад", - сказал ученый.

На данный момент учёные продолжают исследования нового вида аппендикулярий и не знают, обитает ли новый вид этих животных где-то ещё.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, в прошлом году турецкие дайверы обнаружили у побережья странную сферу, которая была наполовину прозрачной. 

По виду она представляла собой огромный пузырь, по размерам превышающий грузовой автомобиль. Дайверы отметили, что она также была желеобразной и очень мягкой.

Видео с изображением поначалу неопознанного объекта появилось на YouTube. Основательно изучив сферу, исследователи, ознакомившиеся с роликом, пояснили, что это было яйцо самки кальмара.

Правда.Ру отмечает, что такие "плоды" очень тяжело обнаружить, потому что инкубационный период детенышей кальмаров очень короткий, а место отложения яиц они выбирают обычно на большой глубине. Кстати, свою находку дайверы сделали на отметке в 22 метра.

Темы ученые морское беспозвоночное
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