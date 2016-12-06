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Источник Правда.Ру

Ученые выяснили, что превращает животных в "секс-бомбы"

Наука и техника

Биологи из Калифорнии открыли необычную бактерию, которая заставляет простейших одноклеточных животных, далеких родичей морских губок, "терять стыд" и превращаться в своеобразные "секс-бомбы".

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Эти простейшие существа живут колониями. Периодически эти клетки сливаются друг с другом и делятся, однако обычно они живут относительно спокойно.

Но спокойствие может нарушать бактерия Vibrio fischeri. Она выделяет фермент, который действует на этих простейших существ как настоящий "афродизиак", пишет РИА Новости. Колония распадается и формируются рои спаривающихся клеток, которые сначала удваивают свои хромосомы и потом обмениваются ими с партнером.

Что интересно, схожие вещества используются организмом человека и других животных в процессе слияния сперматозоида и яйцеклетки и ее оплодотворения. Ученые высказали предположение, что подобные микробы-"афродизиаки" могли заставить наших предков отказаться от деления и перейти к половому размножению.

Ранее биологи нашли способ, как выключить у насекомых репродуктивную функцию. После обработки нейропептидом у  вредителей пропадает желание заниматься брачными играми, и в итоге они не размножаются. Извести кровососов и вредителей можно за 1-2 поколения, причем без применения ядов.

Манипулирование половым инстинктом насекомых уже взято на вооружение человеком. Но раньше запахи использовались как приманка. В сельском и домовом хозяйстве применяются так называемые феромонные ловушки, привлекающие насекомых запахом противоположного пола.

Ранее Правда. Ру писала, что искусственно созданный монстр по имени "Синтия" — бактерия, созданная в США, чтобы уничтожить нефтяное пятно в Мексиканском заливе, стала нападать на живые существа. Этот искусственный организм с полностью сконструированным компьютером геномом состоит из особых цепочек "водяных знаков" и не содержит, как все остальные живые организмы на Земле, природной ДНК.

С нефтью она справилась, а дальше переключилась на живые организмы. Последовали массовые гибели птиц в Арканзасе (более 5000), рыбы у побережья Северной Луизианы (свыше 100 000), 128 работников Би-Пи, занятых на ликвидации катастрофы, заболели. Люди, искупавшиеся в Мексиканском заливе, покрывались язвами и спустя считанные дни умирали в мучениях: язвы образовывались и во внутренних органах, вызывая внутренние кровотечения и гарантированную смерть. Читайте подробнее: Бактерия по имени смерть съедает всех.

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