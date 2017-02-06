Ученые рассказали, как с Марса исчезла вода

Ученые из США рассказали, как и почему с Марса исчезла вода. Ранее гипотезы об этом уже выдвигали. Но специалисты Университета Колорадо их опровергли.

Эксперты всегда были уверены, что вода на Красной планете исчезала постепенно, однако сейчас появились доказательства того, что на Марсе протекали быстрые процессы, в результате которых вода полностью преобразовалась в водород.

Молекулы на планете находились гораздо выше, чем на Земле. Именно по этой причине они не смогли попасть в "холодную ловушку", которая притягивает их к поверхности. Ультрафиолет превратил воду в кислород и водород. Но гравитация планеты никак не повлияла на последний, передает "Русская планета".

Добавим, ученые из РАН считают, что на Марсе могут находиться "оазисы" из воды с примитивными формами жизни. Они могут быть расположены в приполярных областях Красной планеты. Такое предположение сделал заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов.

На такую возможность указывает наличие водяного льда в грунте. Его на Красной планете очень много. А в приполярных районах он и вовсе — основной породообразующий элемент.

Напомним, недавно ученые рассказали об океанах теплой воды на Марсе. Они существовали на планете благодаря периодическим выбросам его вулканами метана, который порождал парниковый эффект и делал красную планету достаточно теплой для существования на поверхности жидкой воды, пишет журнал Geophysical Research Letters.

"Юный Марс уникален в том смысле, что он был единственной планетой, кроме Земли, о которой мы можем со всей уверенностью сказать, что на ней, хотя бы непродолжительное время, были все условия для зарождения и процветания жизни. Если мы поймем, как выглядел и как работал Марс в прошлом, то сможем понять, как найти такие же планеты вне пределов Солнечной системы", — верит Робин Вордсворт (Robin Wordsworth) из Стэнфордского университета (США).

А ранее марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты необычные отложения глины, покрытые трещинами, подобными тем, которые остаются на глинистой почве после сильных дождей.

"Даже с большого расстояния видны эти пятиугольники и другие структуры, которые мы нигде не видели на Марсе. Все это очень похоже на то, как растрескивается грязь на дороге, когда она высыхает", — рассказал Нэйтан Cтайн из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

К слову, свой вклад в поиск следов жизни на Марсе может внести и обычный российский школьник из Омска Артем Павленко. Он разработал проект марсохода и отправил его на XIII Балтийский научно-инженерный конкурс. В награду за победу он отправится на мировой конкурс в Лос-Анджелес. Ранее Артем уже спроектировал спутник, а до этого занимался беспилотниками.

— Надеюсь выйти на сцену в США с российским флагом. До Intel ISEF планирую усовершенствовать свой проект: в течение года я разрабатывал модель марсохода, которую и представил на Балтийском конкурсе, — заявил омич во время награждения.

Сейчас на Марсе работают два марсохода: Opportunity — с января 2004 года и Curiosity — с 6 августа 2012 года.

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