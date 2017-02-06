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Ученые рассказали, как с Марса исчезла вода

Наука и техника

Ученые из США рассказали, как и почему с Марса исчезла вода. Ранее гипотезы об этом уже выдвигали. Но специалисты Университета Колорадо их опровергли.

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Эксперты всегда были уверены, что вода на Красной планете исчезала постепенно, однако сейчас появились доказательства того, что на Марсе протекали быстрые процессы, в результате которых вода полностью преобразовалась в водород.

Молекулы на планете находились гораздо выше, чем на Земле. Именно по этой причине они не смогли попасть в "холодную ловушку", которая притягивает их к поверхности. Ультрафиолет превратил воду в кислород и водород. Но гравитация планеты никак не повлияла на последний, передает "Русская планета".

Добавим, ученые из РАН считают, что на Марсе могут находиться "оазисы" из воды с примитивными формами жизни. Они могут быть расположены в приполярных областях Красной планеты. Такое предположение сделал заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов.

На такую возможность указывает наличие водяного льда в грунте. Его на Красной планете очень много. А в приполярных районах он и вовсе — основной породообразующий элемент.

Напомним, недавно ученые рассказали об океанах теплой воды на Марсе. Они существовали на планете благодаря периодическим выбросам его вулканами метана, который порождал парниковый эффект и делал красную планету достаточно теплой для существования на поверхности жидкой воды, пишет журнал Geophysical Research Letters.

"Юный Марс уникален в том смысле, что он был единственной планетой, кроме Земли, о которой мы можем со всей уверенностью сказать, что на ней, хотя бы непродолжительное время, были все условия для зарождения и процветания жизни. Если мы поймем, как выглядел и как работал Марс в прошлом, то сможем понять, как найти такие же планеты вне пределов Солнечной системы", — верит Робин Вордсворт (Robin Wordsworth) из Стэнфордского университета (США).

А ранее марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты необычные отложения глины, покрытые трещинами, подобными тем, которые остаются на глинистой почве после сильных дождей.

"Даже с большого расстояния видны эти пятиугольники и другие структуры, которые мы нигде не видели на Марсе. Все это очень похоже на то, как растрескивается грязь на дороге, когда она высыхает", — рассказал Нэйтан Cтайн из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

К слову, свой вклад в поиск следов жизни на Марсе может внести и обычный российский школьник из Омска Артем Павленко. Он разработал проект марсохода и отправил его на XIII Балтийский научно-инженерный конкурс. В награду за победу он отправится на мировой конкурс в Лос-Анджелес. Ранее Артем уже спроектировал спутник, а до этого занимался беспилотниками.

— Надеюсь выйти на сцену в США с российским флагом. До Intel ISEF планирую усовершенствовать свой проект: в течение года я разрабатывал модель марсохода, которую и представил на Балтийском конкурсе, — заявил омич во время награждения.

Сейчас на Марсе работают два марсохода: Opportunity — с января 2004 года и Curiosity — с 6 августа 2012 года.

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Марс: вода — есть, жизни — нет?
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