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Источник Правда.Ру

Селфи можно будет делать в 3D

Наука и техника

 

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Источник фото: архив Правды.Ру

На выставке CES 2017 американский стартап Bellus3D продемонстрировал необычное устройство, способное создавать трёхмерные портреты в считаные секунды. Об этом сообщает The Verge.

Представленный аксессуар крепится к верхней части смартфона или планшета на платформе ОС Android и достаточно компактен для того, чтобы носить его с собой. Устройство имеет два инфракрасных датчика, датчик цвета и два инфракрасных лазерных прожектора, которые применяются для трёхмерного сканирования объекта.

Для создания 3D-модели своего лица пользователю достаточно просто медленно повернуть голову слева направо.

Пока устройство находится в стадии разработки, однако первые коммерческие модели могут появиться на рынке уже в конце 2017 года по цене около $300 (примерно 18 тыс. руб.), пишет "Лайф".

Селфи нередко поднимают нешуточную шумиху в интернете. За "звездами инстаграма" наблюдают миллиарды пользователей. К примеру, появилась информация, что Ким Кардашьян разместила в сети первое фото в этом году. Это фотография с семейного праздника, где Ким в окружении мужа и детей, далее последовало новое селфи звезды с матерью Крис Дженнер в приложении. Она подписала снимок как "первое селфи в 2017 году с моей мамой".

Ранее королева селфи Ким Кардашьян на какое-то время отказалась от публикаций в соцсетях, приходя в себя после ограбления в Париже. Но, судя по всему, кризис миновал, и звезда полна энергии, размещая в сети новые фотографии.

Иногда селфи становятся поводом для настоящего скандала. Двое американских полицейских в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, решили, что горящий дом — это хороший повод для добротного селфи, и принялись фотографироваться на его фоне.

Фотосет нерадивых копов смог запечатлеть один из очевидцев пожара на камеру своего мобильного телефона. В результате случившегося дом выгорел дотла, однако, к счастью, в результате пожара никто не пострадал, передает "Лайф".

Местных жителей сильно возмутило поведение полицейских.

— Это отвратительно. Мне не нравится, что они не проявляют никакого беспокойства о людях в нашем районе, — сказал мужчина, живущий по соседству от сгоревшего дома. — Люди в этом районе только что потеряли дом, а они делали там селфи.

Владельцев смартфонов едва ли не каждый месяц радуют новыми "примочками". Как ранее сообщала Правда.Ру, был создан "умный блокнот", передающий текст на смартфон. Материалы, написанные на его бумаге, при помощи специального приложения можно редактировать, отправлять различным адресатам, преобразовывать в цифровой текстовый формат.

Гаджет распознает рукописный текст на двенадцати языках, включая русский, английский, немецкий, испанский, итальянский, китайский и другие. В памяти виртуальной бумаги можно сохранить до 100 страниц текста

Но для владельцев смартфонов есть и печальные новости: в скором времени миллионы людей в мире останутся без WhatsApp. Разработчики сообщили, что приложение перестанет работать на целом ряде устаревших гаджетов.

К примеру. WhatsApp не будет работать на iPhone 3GS, мобильных устройствах Windows Phone 7 и на телефонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

"Эти гаджеты были важной частью нашей истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые в будущем будут появляться в нашем приложении", — отметили разработчики.

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Темы селфи гаджеты смартфоны
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