Летом миру представят летающий автомобиль

Первый компактный летающий автомобиль покажут миру этим летом. Об этом сообщил калифорнийский стартап Jetpack Aviation (JPA). Новинка будет оснащаться шестью двигателями и поместится в обычный одноместный гараж.

Источник фото: архив Правды.Ру

Компактное одноместное средство передвижения будет заточено на полёты в 2 метрах над землёй со скоростью до 150 км/ч. Объясняется это тем, что крупные авиакомпании уже строят скоростные летающие автомобили и будут лидерами в этой области, а JPA сфокусировались на более лёгких и безопасных конструкциях.

Сейчас подобные транспортные средства сложно зарегистрировать и использовать: на некоторых из них запрещено летать за пределами полигонов, а другие считаются легкомоторными самолётами и требуют специальных лицензий. Но в будущем законодательство может измениться, передает «Лайф».

Напомним, ранее Правда.Ру сообщала, что Фонд перспективных исследований выделили три миллиона рублей на разработку летательного аппарата вертикального взлета, предназначенного как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

По словам руководителя проекта Яна Чибисова, по простоте пилотирования и доступности взлетно-посадочных площадок это должен быть, иносказательно, "летающий автомобиль".

Организаторы конкурса надеются, что в результате будет создан демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета (с площадки 50х50 метров), предназначенный для перевозки пассажиров и грузов массой от 100 до 1000 кг. Итоги конкурса подведут в начале мая.

А израильская компания Urban Aeronautics заявила, что уже к 2020 году начнет серийное производство беспилотного "летающего автомобиля" Cormorant. Как сообщает Reuters, цена "летающих автомобилей" составит $14 миллионов. На разработку транспортного средства ушло около 15 лет.

По мнению создателей, такие автомобили могут применяться для эвакуации людей из зон стихийных бедствий или при проведении военных спецопераций в условиях плотной городской застройки. Лопасти несущих винтов Cormorant надёжно спрятаны и защищены, в отличие от вертолёта. Это позволяет ему безопасно маневрировать между близко стоящими зданиями.

Пока же в Европе тестируют беспилотные автобусы. С 2021 года в Гамбурге появятся пассажирские автобусы, которые будут ездить с помощью автопилота. Об этом сообщил лава транспортной компании Hamburger Hochbahn Хенрик Фальк.

Он предположил, что в будущем такие автобусы станут "самой обычной вещью для города". Добавим, в настоящее время в Гамбурге идет строительство новой ветки метро. Предполагается, что по ней будут ездить беспилотные поезда, передает АБН.

Ранее в России уже говорили о таком общественном транспорте. На днях Российские создатели беспилотных автобусов-электромобилей анонсировали свое детище, названное "Матрешкой". Машинка призвана заменить на улицах Москвы традиционные маршрутки. Но, похоже, по целому ряду причин городской транспорт еще очень долго не сможет обходиться без обычных водителей, а "Матрешке" пока что уготована роль максимум "экзотически-футуристического" средства передвижения на ограниченном числе изолированных территорий.

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