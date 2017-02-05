Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег

Одна из самых трагических загадок для ученых раскрыта. Специалистам удалось узнать, почему обитатели морей и океанов — дельфины и киты — выбрасываются на берег. Результаты исследования опубликовали ученые из американского космического агентства НАСА.

Они решили проверить одну из гипотез: не является ли главной причиной самоубийственного поведения морских млекопитающих солнечные бури?

Подмечено, что чаще всего массовые самоубийства китов, дельфинов и морских свиней происходят в Новой Зеландии, Австралии и у полуострова Кейп Код на северо-востоке США, в 120 километрах от Бостона. Конечно, причина столь странного поведения может заключаться в нарушении "биологического" компаса китов, дельфинов и морских свиней, например, звуками, испускаемыми подводным оборудованием, но, по мнению большинства ученых, причина значительно сложнее и глубже. Ряд общих черт, например, пологая береговая линия, песчаное дно и так далее, объединяющих места наиболее частых самоубийств морских животных, позволили ученым выдвинуть еще одну теорию. Выбрасываться на берег китов, дельфинов и морских свиней может заставлять активность солнца.

Во время солнечных бурь солнце "выстреливает" огромными сгустками, "шарами" заряженных частиц. Эти частицы сильно влияют на работу спутников, вращающихся вокруг Земли, и после попадания в атмосферу нашей планеты — на энергетические сети и электронное оборудование, особенно, телекоммуникационное. Некоторые ученые считают, что они могут также влиять и на поведение живых существ, включая морских животных, сообщает "Комсомолка" со ссылкой на Daily Mail.

Между тем некоторые специалисты предполагают, что на заре своего существования Земля была лишена магнитного поля. До последнего времени считалось, что его возраст насчитывает 3,45 миллиарда лет. Группе Джона Тардуно из Университета Рочестера (США) удалось доказать, что оно еще старше — не менее четырех миллиардов лет. Об этом рассказали кристаллы, обладающие магнитными свойствами, сохранившиеся в толщах древних пород.

По мнению исследователей, древнее магнитное поле защищало Землю от солнечного ветра. Но иногда солнечным бурям удавалось пробивать естественный щит, лишая атмосферу нашей планеты воды и летучих растений.

Так, ученые выяснили, что примерно с XIII по XVI век сила магнитного поля снижалась, причем это происходило куда быстрее, чем сегодня. До недавних пор считалось, что магнитосфера стала слабеть в XIX столетии.

Ранее ученые из Италии, Бельгии, Китая и Дании на основании результатов, полученных в ходе совместной работы, пришли к выводу, согласно которому на Солнце может произойти супервспышка, которая станет причиной мощнейшей магнитной бури на Земле. В итоге из строя выйдут трансформаторы, из-за чего вся планета погрузится во тьму. Одна из мощнейших магнитных бурь на нашей планете произошла в 1859 году. Она вывела из строя телеграфные системы, расположенные на территории Европы и Северной Америки.

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