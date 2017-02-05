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Источник Правда.Ру

﻿Ученые: "Прокуренная" одежда смертельно опасна

Наука и техника

Исследователи доказали, что "прокуренная" одежда опасна для здоровья человека. Об этом свидетельствуют опыты, проведенные сотрудниками Национальной лаборатории Лоренса Беркли, Калифорнийского университета и китайского Медицинского университета в Нанкине.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Как сообщает Scientific Reports, ученые в течение нескольких недель подкладывали в клетку с мышами участок ткани, которая содержала осадки табачного дыма. Как оказалось, новорожденные мыши, контактировавшие с "прокуренной" тканью, весили меньше, чем их сверстники из контрольной группы. Однако после прекращения контакта с табачными осадками, они со временем набирали необходимый вес. Кроме того, выяснилось, что контакт с тканью, обработанной сигаретным дымом, влиял на состав крови мышей из групп разных возрастов.

Ученые отмечают, что в отличие от обычного сигаретного дыма, который выветривается довольно быстро, его полулетучие и нелетучие осадки могут долго — от недель до месяцев — сохраняться на различных поверхностях и оказывать вредное воздействие на организм.

Причем, маленькие дети особенно уязвимы для такого воздействия, а значит "прокуренные" вещи могут представлять потенциальную угрозу для младенцев, живущих в доме курильщиков, передает РГ.

А ранее ученые назвали главную опасность пассивного курения. Американские исследователи из Университета Джона Хопкинса обнаружили, что те, кто никогда не курил и пережил инсульт, на 50% чаще оказывались жертвами пассивного курения дома по сравнению с теми, кто не сталкивался с инсультом. Более того, у людей, переживших инсульт, которые подвергались воздействию чужого табачного дыма, шансы умереть по любым причинам были примерно вдвое выше, чем у тех, кто не был жертвой пассивного курения.

Напомним, Минздрав подготовил антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

Новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира.

Ведомство пошло еще дальше и предложило предоставить работодателям возможность увеличивать рабочий день сотрудников на время, потраченное ими на курение.

Однако в Минюсте специалистов огорчили: запрет на курение, как и увеличение рабочего дня для курильщиков противоречат основным законам страны — Конституции и Трудовому кодексу.

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Курить запрещается!
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