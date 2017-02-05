В Бельгии сотрудникам фирмы вживили под кожу электронные ключи

В Бельгии впервые вживили людям под кожу электронные ключи. Такое новшество предложила сотрудникам компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, сообщила электронная версия газеты Soir.

Фото: REX

С помощью чипов они могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами.

Подкожный электронный "ключ", содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж. По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет 100 евро.

О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, издание не сообщает. При этом оно отмечает, что данная практика применяется в Бельгии впервые, передает РИА Новости.

Эксперты говорят, что вживление чипов людям — ближайшее будущее. В первую очередь чипы будут вживлять по медицинским показаниям: для мониторинга состояния здоровья и для точного и своевременного введения лекарств.

Как ранее сообщала Правда.Ру, ученые из Канады создали вживляемый "биочип", способный следить за работой мозга и записывать нервные импульсы на протяжении многих месяцев.

"Мы дали нервным клеткам мозга ту среду, в которой они чувствуют себя, как дома. Благодаря этому удалось повысить чувствительность замеров в 15 раз и заставить нейроны вступить в "длительные отношения" с нашим чипом", — пишет Навид Сайед из университета Калгари в статье, опубликованной Scientific Reports.

По словам ученых, до вживления подобных биочипов в мозг человека пока далеко. Данная технология на данный момент приспособлена только для работы с крупными нервными клетками моллюсков, которые в 4-5 раз больше, чем нейроны нашего мозга.

Пока чипы вживляют массово только животным. В России разрабатывают дорожную карту идентификации четвероногих. Один из самых распространенных способов — радиомагнитный чип, его вживляют под кожу питомца. Радиомагнитный микрочип величиной с рисовое зернышко вводят под кожу с помощью шприца. Его данные можно считать специальным устройством. Оно уже есть практически в каждой российской ветклинике. Уникальный номер заносят в международную базу данных, в ней же хранится вся информация о четвероногом: кличка, порода, прививки, его хозяева. Если чипированный питомец потеряется, то отыскать его будет несложно.

Услуга чипирования в Москве пользуется популярностью последние два года у хозяев породистых кошек и собак, а также у тех животных, которых собираются вывезти за границу.

В Европе и Америке идентификация каждого четвероногого уже давно является обязательной процедурой. Микрочип — самое безболезненное решение.

В России единую базу учета домашних животных планируют запустить уже в следующем году. Электронные паспорта сначала получат крупные сельскохозяйственные животные, а через год к ним присоединится мелкий рогатый скот, кошки и собаки. Получат электронный паспорт даже рыбы и пчелы.

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