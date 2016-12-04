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Источник Правда.Ру

Геологи подтвердили легенду о "тысячелетнем" мощнейшем извержении "священной горы" Ким Чен Ира

Наука и техника

Следы легендарного "тысячелетнего" извержения горы Пэктусан в Северной Корее обнаружены учеными из Геологической службы США в Мело-Парк.  Необъяснимым, правда, остается тот факт, что огромные масштабы извержения и гигантский объем выбросов во время него никак не повлияли на земной климат.

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Фото: AP

Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Science Advances. В материале авторы указывают, что сегодня невозможно точно определить количество выбросов и их состав, так как все это происходило в "доспутниковую эпоху".

Кроме того, мешают исследованиям и местные законы: власти Северной Кореи не слишком охотно пускают в страну иностранных ученых. Правда, в 2013 году строгие правила были ослаблены, благодаря чему у команды американских и северно-корейских геологов появилась возможность приоткрыть тайны "священной горы".

По оценкам, которые ученые смогли сделать в ходе исследования, понятно, что само извержение было куда как более сильным, чем, к примеру, извержение вулкана Тамбора в 1815 году.

По их расчетам, извержение этого вулкана в 946 году нашей эры привело к выбросу около 23 кубических километров горных пород и примерно 45 миллионов тонн серных газов и два миллиарда тонн воды в атмосферу.

Это раз в 20  больше, чем на то указывают отложения льда того времени в Гренландии, что ставит перед учеными новую-старую загадку - куда пропал весь этот газ и почему он не спровоцировал глобального похолодания?

Одна из авторов исследования, Кайла Яковино, отметила, что разрушительный потенциал того количества соединений, которые выбросила гора Пэктусан, был действительно гигантским. Магмы в этом вулкане очень вязкие, и они могли удерживать в себе огромное количество газа.

"Представьте себе шарик из арахисового масла, и попробуйте "надуть его шприцом с воздухом. Масло очень легко будет удерживать этот газ", - рассказывает она.

По оной из версий, которую выдвинули ученые, это связано с тем, что Пэктусан, в отличие от Тамборы и других известных "мега-вулканов" прошлого, находится гораздо ближе к полюсу. В результате этого его выбросы вызвали не глобальное, а локальное похолодание, и аэрозоли, возникшие в результате выброса соединений серы в атмосферу, видимо, были унесены ветром в Арктику, где их влияние на климат было минимальным.

Гора Пэктусан  считается в Северной Корее местом особым. И дело не в том, что это - единственный на территории страны действующий вулкан, к тому же  высшая точка всего северо-востока Китая и Корейского полуострова в целом.

Вокруг этой горы сложилось огромное число сказаний и легенд, которые отразились в летописях. Например, как рассказывается в одной истории, примерно в середине 10 века Пэктусан в буквальном смысле взорвался, сформировав текущую воронку глубиной в 850 метров и шириной в пять километров.

Есть у горы и другие причины считаться священной. Прежде всего, основатель корейского царства Кочосон - полубог Хванун, если верить легендам, спустился с небес именно на вершину Пэктусана. А уже спустя тысячелетия рядом с вулканом, у озера Небесное, родился и северокорейский лидер Ким Чен Ир.

Если верить хроникам того времени, это "извержение тысячелетия", как его сегодня называют корейцы, было сопоставимо с двумя другими легендарными апокалиптическими взрывами вулканов - извержением горы Тамбора в 1815 году и взрывом острова Санторин в 1642 году до нашей эры, которые вызывали аналоги "ядерной зимы" и порождали мощные цунами.

Проблема, по словам американской исследовательницы, заключается в том, что никаких следов этого события, которые бы отпечатались в годичных кольцах деревьев или в льдахГренландии, ученые таки не обнаружили. Это заставило многих геологов считать, что летописцы приукрасили силу извержения или просто перепутали его с каким-то другим природным катаклизмом.

Однако теперь, после проведенной экспедиции, ученые могут сказать: древние летописцы не соврали. И это подтверждают собранные образцы и проведенные исследования.

Расскажем и о том, почему северокорейские власти вдруг разрешили западным ученым исследовать свою священную гору. Последнее серьезное извержение Пэктусана было отмечено в 1702 году, тогда вулканические выбросы распространились на территории более 10 тысяч кв.км. Но в начале 2000-х годов вулкан неожиданно стал просыпаться, что не могло не вызвать определенную тревогу.

Почти десять лет, до 2010 года, вулкан проявлял повышенную активность, о чем свидетельствовали датчики, установленные на китайской стороне границы. Затем гора опять "заснула". Вот тогда-то ученые КНДР сами решили выйти на западных коллег, чтобы пригласить их поучаствовать с исследованиях.

Кстати, в прошлом году лидер КНДР Ким Чен Ын дал повод для насмешек, забравшись на вершину горы Пэктусан в неподходящей для этого одежде и обуви. В соцсетях и западных СМИ с увлечением обсуждали опубликованную информбюро КНДР фотографию, на которой северокорейский лидер в легком пальто и туфлях стоит на вершине горы.

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Темы вулкан Ким Чен Ир исследования Северная Корея
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