Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые: Крым начал тектоническое движение к России

Наука и техника

Со скоростью 2,9 мм в год движется в сторону материковой части России полуостров Крым. С таким заявлением выступил перед журналистами  на Дне Космической науки доктор технических наук, профессор института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов.

353270.jpeg
Фото: AP

"Мы пробовали решить такую задачу (о движении тектонических плит - ред.) в момент присоединения Крыма к России и выяснить, куда же движется Крым. Оказалось, что он движется к России - на северо-восток", - цитирует ученого РИА Новости.

Изучение движения тектонических плит играет важную роль в развитии технологии радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ). Исследователям важно изменение расстояния между антеннами, расположенными зачастую на разных материках. Озвученные Ипатовым данные о движении полуострова подтверждают и слайды презентации, представленные профессоров во время выступления.

В России технология РСДБ применяется в комплексе "Квазар-КВО", в состав которого входят три радиоастрономические обсерватории: "Светлое" (Ленинградская область), "Зеленчукская" (Карачаево-Черкесия) и "Бадары" (Республика Бурятия). Все они объединены высокоскоростными оптоволоконными линиями связи с центром управления, сбора и обработки данных в глобальный радиотелескоп с эффективным диаметром зеркала более 4000 километров. 

Надо отметить, что комплекс "Квазар-КВО" постоянно принимает участие в различных серьезных международных астрометрических, геодезических и астрофизических исследованиях.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Крым
Комментарии
Работа: омолодит или угробит
Здоровье
Работа: омолодит или угробит
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
романтично
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Красота
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
С холодами городская преступность меняет лицо
Министерство обороны
Французский эксперт: "Ваши самолеты и ПВО нас просто поражают!"
Воспитание
Российскому образованию прописан клининг
Читательский топ
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
На человека влияет даже его номер телефона
Stratfor: Россия - страна свободных людей, а не агрессор
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Украина
Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Редакция рубрики "Политика" Французский эксперт: "Ваши самолеты и ПВО нас просто поражают!" Редакция рубрики "Политика" Любовь Люлько Путин выдвинул ядерный ультиматум Любовь Люлько Фархат Измайлов Шаманы обзавелись азотным бубном Фархат Измайлов
Комментарии
Валентина Таймулина В Омске вынесли приговор мужчине, совершившему 12 преступлений за один день
Салават Янбаев(vkontakte) Путин выдвинул ядерный ультиматум
Станислав Торбин Путин выдвинул ядерный ультиматум
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Чиновники переживают: В России 15 миллионов тунеядцев!
Gleb Zhiglov Российскому образованию прописан клининг
koreisha alexa Марин Ле Пен — президент Франции: Каковы шансы?
владимир буканов Андрей Фурсов: В октябре 93-го за власть дрались "продукты разложения" системы
Виктор Васюкевич На человека влияет даже его номер телефона
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Нелояльных латвийских учителей лишат работы
Twitter_2199681228 СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?