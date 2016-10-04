Ученые: Крым начал тектоническое движение к России

Со скоростью 2,9 мм в год движется в сторону материковой части России полуостров Крым. С таким заявлением выступил перед журналистами на Дне Космической науки доктор технических наук, профессор института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов.

Фото: AP

"Мы пробовали решить такую задачу (о движении тектонических плит - ред.) в момент присоединения Крыма к России и выяснить, куда же движется Крым. Оказалось, что он движется к России - на северо-восток", - цитирует ученого РИА Новости.

Изучение движения тектонических плит играет важную роль в развитии технологии радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ). Исследователям важно изменение расстояния между антеннами, расположенными зачастую на разных материках. Озвученные Ипатовым данные о движении полуострова подтверждают и слайды презентации, представленные профессоров во время выступления.

В России технология РСДБ применяется в комплексе "Квазар-КВО", в состав которого входят три радиоастрономические обсерватории: "Светлое" (Ленинградская область), "Зеленчукская" (Карачаево-Черкесия) и "Бадары" (Республика Бурятия). Все они объединены высокоскоростными оптоволоконными линиями связи с центром управления, сбора и обработки данных в глобальный радиотелескоп с эффективным диаметром зеркала более 4000 километров.

Надо отметить, что комплекс "Квазар-КВО" постоянно принимает участие в различных серьезных международных астрометрических, геодезических и астрофизических исследованиях.

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