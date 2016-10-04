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Трудное детство сокращает жизнь - генетики

Наука и техника

Искусственно старят человеческие клетки, сокращая длину защитных участков на концах хромосом, оберегающих ДНК от повреждений, тяжелые испытания и разные лишения, перенесенные в детстве, считают генетики.

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Фото: Fotodom.ru/ DP

Своими выводами ученые поделились в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Теломеры - это концевые участки хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма. Теломеры защищают ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они становятся короче, когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка погибает.

Относительно недавно ученые обнаружили, что длина теломер и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. При этом, чем сильнее были симптомы психического расстройства и чем дольше они сохранялись, тем короче были теломеры. К примеру, теломеры жителей "гетто" в Аместердаме в среднем на 100-170 букв короче, чем у обитателей благополучных районов города.

Илай Путерман (Eli Puterman) из университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) и его коллеги проверили, влияют ли стрессовые ситуации, перенесенные в детстве, на длину теломер и здоровье клеток.

Для этого ученые проанализировали ДНК почти 4,6 тысячи пожилых американцев и американок, принимавших участие в одном из масштабных исследований старения, измерили длину теломер в их хромосомах и поинтересовались у них, каким тяжелым было их детство и как часто им приходилось преодолевать трудности в первые годы жизни.

В число этих проблем входили самые разные факторы - недостаток денег у родителей, потеря отца или матери, алкоголизм или наркомания родителей, периодические или постоянные побои со стороны родственников или сверстников в школе, подростковый криминал и прочие негативные факторы. Помимо проблем в детстве, ученые проследили и за невзгодами во взрослые годы жизни, изучив частоту обращений участников эксперимента в медицинские и социальные службы.

Как показал этот анализ, часть неблагоприятных факторов в детстве и взрослой жизни действительно оказалась связанна с укороченной длиной теломер и ускоренным их сокращением в пожилом возрасте.

Больше всего на этот процесс влияли социальные проблемы в детстве - повышение их сложности и продолжительности на одну условную единицу увеличивало шансы на укорочение теломер на 11%. Что интересно, финансовые невзгоды в детстве и во взрослой жизни слабо или вообще не влияли на этот процесс.

Наличие связи между длиной теломер и проблемами в детстве, как отмечают ученые, говорит о том, что социальная обстановка может сильно влиять на продолжительность жизни и ее качество, влияя через теломеры на предрасположенность людей к развитию хронических воспалений, проблем с сердцем и сосудами, диабетом и прочими опасными заболеваниями. В ближайшее время ученые проверят, так ли это на самом деле, используя данные, собранные в ходе схожих наблюдений в Европе.

Кстати, продлить жизнь человека помогут физические упражнения и высокая активность в преклонном возрасте. А все дело в том, что при этом активизируется ген NRF1, который защищает концы молекул ДНК от повреждений.

А вот шотландские ученые выяснили, что употребление дешевого красного мяса с пищевыми добавками сильно сокращает жизнь тем, кто им питается.

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