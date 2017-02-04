Способность зарабатывать закладывается еще до рождения — ученые

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Талант зарабатывать деньги формируется у человека еще до рождения — в утробе матери. К такому выводу пришли специалисты из Высшей школы экономики. Исследование было опубликовано в журнале Economics and Human Biology.

Исследовав данные о 2000 человек 25-60 лет, специалисты обнаружили, что мужчины с короткими указательными и длинными безымянными пальцами чаще достигают финансового успеха. Такая разница между длиной пальцев обусловлена высоким уровнем тестостерона на этапе развития плода. Для женщин зависимость оказалась обратной: чем меньше у них разница в длине между указательным и безымянным пальцами (и, соответственно, ниже уровень тестостерона), тем больше они зарабатывают.

Предыдущие исследования также показали, что люди с указательным пальцем длиннее безымянного плохи в спорте и хорошо справляются с заданиями на вербальную память, а люди с более длинным безымянным пальцем в спорте делают успехи, лучше справляются с задачами на пространственное мышление и реже страдают от тревожности, передает Газета.ру.

Кстати, специалисты также рассказали, когда ребенку можно начинать давать карманные деньги. Американские ученые подвели итоги длительного эксперимента, который помог установить влияние на детей карманных денег, сообщает агентство Nation News.

Эксперимент длился 20 лет и охватывал разные слои общества — от малообеспеченных до очень состоятельных семей.

Общий вывод, которые сделали психологи таков. Карманные деньги детям можно выдавать не ранее, чем чаду исполнится пять лет. Если делать это раньше, то есть риск, что ребенок вырастет эгоистом.

"Ранние" карманные деньги, как считают американские психологи, могут создать ребенку и другие личностные проблемы, такие как жадность и излишняя меркантильность.

Напомним, ранее ученые заявили: от роста человека зависит его авторитет, привлекательность и здоровье. Британские специалисты пришли к выводу, что рост граждан может быть хорошим индикатором богатства и здоровья страны. Эти данные опубликованы в журнале Priceonomics.

Некоторые ученые считают, что рост и его динамика являются лучшими индикаторами уровня развития в стране, чем валовый национальный продукт.

Сотрудники Имперского колледжа Лондона, Всемирной организации здравоохранения выяснили, что самые высокие люди в настоящее время живут в Нидерладндах, Латвии, Дании, Эстонии и Чехии. Было установлено, что в разных странах женщины и мужчины растут с разной динамикой. За последние 100 лет южнокорейские женщины стали выше на 20 см, а иранские мужчины — на 16,5 см.

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