Астрономам удалось сфотографировать смерть звезды

Ученым удалось запечатлеть на фото смерть звезды. Это смогли сделать с помощью телескопа "Хаббл". На снимке видно, как звезда превращается в планетарную туманность. Изображение было опубликовано на сайте агентства НАСА.

фото: NASA

Запечатленная на фотографии туманность OH 231.8+04.2, или "Тухлое яйцо" — пример того, как звезда, в данном случае красный гигант, превращается в планетарную туманность. При этом внешние слои звезды, состоящие из газов и пыли, выбрасываются в окружающее пространство. Выброшенное вещество движется с огромной скоростью: например, скорость газов, которые на фотографии показаны желтым, достигает приблизительно миллиона километров в час, передает РИА Новости.

Туманность "Тухлое яйцо" получила свое название потому, что содержит большое количество серы — вещества, в соединении с водородом образующего сероводород, из-за которого разлагающиеся яйца издают неприятный запах. Этот астрономический объект находится в созвездии Кормы на расстоянии более 5 000 световых лет от нашей планеты.

Кстати, до этого орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии "космического ветра" в далекой галактике NGC 4861, который является коллективным "первым криком" новорожденных звезд.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что что многие звезды на окраинах нашей Галактики, как выяснили ученые, сформировались не в ее пределах, а были "украдены" ею из соседних карликовых галактик, периодически сближающихся с Млечным Путем. Такая судьба постигла по меньшей мере 5 из 11 самых далеких звёзд Млечного Пути, расположенные в 300 000 световых лет от Земли.

"Эти светила находятся в своеобразных "звездных ручьях", которые протянулись примерно на миллион световых лет и выходят далеко за пределы нашей галактики. Сегодня мы видим лишь небольшие ручейки таких звезд, однако в будущем, как мы предсказываем, мы найдем целые реки подобных "чужих" светил", — заявила Марион Дирих (Marion Dierickx) из Гарвардского университета (США).

Напомним, ранее ученые назвали точную скорость, с которой расширяется Вселенная. Космологи из Калифорнийского университета определили значение постоянной Хаббла, наблюдая за искривлением света от удаленных галактик.

Постоянная Хаббла — параметр, который связывает расстояние до космического объекта (галактики или квазара) со скоростью его удаления. Иными словами, с каждым мегапарсеком (единица расстояния, равная более чем трем миллионам световых лет) скорость объекта увеличивается. Это позволяет ученым оценить масштабы и возраст Вселенной, а также вычислить темпы ее расширения.

Космологи получили значение, равное примерно 72 километрам в секунду на мегапарсек.

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