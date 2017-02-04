Марсоходом, спроектированным российским школьником, заинтересовались в США

фото: Википедия, марсоход Curiosity

11-классник из Омска Артем Павленко разработал проект марсохода. Он отправил его на XIII Балтийский научно-инженерный конкурс. К слову, ранее Артем уже спроектировал спутник, а до этого занимался беспилотниками.

— На конкурсе традиционно собираются самые талантливые и мотивированные школьники из разных регионов России, а также из Белоруссии, Украины и Казахстана. Отбор проектов начинается с приема предварительных заявок, которые фильтруются прежде всего по уникальности и оригинальности исследования. Таким образом, любой плагиат сразу же отсеивается. В этом году на рассмотрение жюри поступило около 4000 заявок, из которых в финал прошли только 349, — рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского научно-исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, который и проводил конкурс.

Работы участников оценивали несколько команд жюри — молодежная, учительская, бизнес и научная. В итоге лучшими признали 4 участников. Среди них оказались три команды из Москвы и один человек из Омска — Артем Павленко. В награду за победу он отправится на мировой конкурс в Лос-Анджелес. Поездка состоится в мае, передает "Комсомольская правда".

— Надеюсь выйти на сцену в США с российским флагом. До Intel ISEF планирую усовершенствовать свой проект: в течение года я разрабатывал модель марсохода, которую и представил на Балтийском конкурсе, — заявил омич во время награждения.

Сейчас на Марсе работают два марсохода: Opportunity — с января 2004 года и Curiosity — с 6 августа 2012 года.

Напомним, недавно марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты необычные отложения глины, покрытые трещинами, подобными тем, которые остаются на глинистой почве после сильных дождей.

"Даже с большого расстояния видны эти пятиугольники и другие структуры, которые мы нигде не видели на Марсе. Все это очень похоже на то, как растрескивается грязь на дороге, когда она высыхает", — рассказал Нэйтан Cтайн из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

Отметим, ученые не могли обнаружить достоверные следы существования воды на красной планете до марта 2013 года, когда марсоход нашел первые признаки существования воды в виде залежей глины.

Сейчас, говорят ученые, утверждать что-либо наверняка пока нельзя. Для того чтобы получить достоверные результаты, необходимо провести анализ грунта на месте при помощи мощного микроскопа. Марсоход Curiosity, к сожалению, не оснащен аппаратурой подобной мощности. Также можно попробовать доставить на Землю определенные редкоземельные элементы.

Добавим, что в будущем ожидается запуск на Марс "Экзомарса" — марсохода Европейского космического агентства. Он планируется в 2018 году. На этот же год намечен запуск российского "Марс-Астера". Кроме того, на Красную планету отправится марсоход НАСА "Марс-2020", являющийся наследником миссии марсохода Curiosity; запуск планируется в 2020 году. О начале работ по программе объявлено представителем НАСА 4 декабря 2012 на ежегодном съезде Американского геофизического союза[4]. Одной из главных задач этого марсохода станет обнаружение возможных признаков жизни и "складирование" образцов (общим числом в 31 экземпляр, каждый по 300-400 граммов) с целью их возможной доставки обратно на Землю будущими экспедициями. Также учёные планируют использовать марсоход как платформу для изучения условий на Марсе в контексте постройки обитаемой базы на его поверхности. В частности, наследник Curiosity оценит опасность марсианской пыли и измерит долю угарного газа в его атмосфере.

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