Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Марсоходом, спроектированным российским школьником, заинтересовались в США

Наука и техника

 

359129.jpeg
фото: Википедия, марсоход Curiosity

11-классник из Омска Артем Павленко разработал проект марсохода. Он отправил его на XIII Балтийский научно-инженерный конкурс. К слову, ранее Артем уже спроектировал спутник, а до этого занимался беспилотниками.

— На конкурсе традиционно собираются самые талантливые и мотивированные школьники из разных регионов России, а также из Белоруссии, Украины и Казахстана. Отбор проектов начинается с приема предварительных заявок, которые фильтруются прежде всего по уникальности и оригинальности исследования. Таким образом, любой плагиат сразу же отсеивается. В этом году на рассмотрение жюри поступило около 4000 заявок, из которых в финал прошли только 349, — рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского научно-исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, который и проводил конкурс.

Работы участников оценивали несколько команд жюри — молодежная, учительская, бизнес и научная. В итоге лучшими признали 4 участников. Среди них оказались три команды из Москвы и один человек из Омска — Артем Павленко. В награду за победу он отправится на мировой конкурс в Лос-Анджелес. Поездка состоится в мае, передает "Комсомольская правда".

— Надеюсь выйти на сцену в США с российским флагом. До Intel ISEF планирую усовершенствовать свой проект: в течение года я разрабатывал модель марсохода, которую и представил на Балтийском конкурсе, — заявил омич во время награждения.

Сейчас на Марсе работают два марсохода: Opportunity — с января 2004 года и Curiosity — с 6 августа 2012 года.

Напомним, недавно марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты необычные отложения глины, покрытые трещинами, подобными тем, которые остаются на глинистой почве после сильных дождей.

"Даже с большого расстояния видны эти пятиугольники и другие структуры, которые мы нигде не видели на Марсе. Все это очень похоже на то, как растрескивается грязь на дороге, когда она высыхает", — рассказал Нэйтан Cтайн из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

Отметим, ученые не могли обнаружить достоверные следы существования воды на красной планете до марта 2013 года, когда марсоход нашел первые признаки существования воды в виде залежей глины.

Сейчас, говорят ученые, утверждать что-либо наверняка пока нельзя. Для того чтобы получить достоверные результаты, необходимо провести анализ грунта на месте при помощи мощного микроскопа. Марсоход Curiosity, к сожалению, не оснащен аппаратурой подобной мощности. Также можно попробовать доставить на Землю определенные редкоземельные элементы.

Добавим, что в будущем ожидается запуск на Марс "Экзомарса" — марсохода Европейского космического агентства. Он планируется в 2018 году. На этот же год намечен запуск российского "Марс-Астера". Кроме того, на Красную планету отправится марсоход НАСА "Марс-2020", являющийся наследником миссии марсохода Curiosity; запуск планируется в 2020 году. О начале работ по программе объявлено представителем НАСА 4 декабря 2012 на ежегодном съезде Американского геофизического союза[4]. Одной из главных задач этого марсохода станет обнаружение возможных признаков жизни и "складирование" образцов (общим числом в 31 экземпляр, каждый по 300-400 граммов) с целью их возможной доставки обратно на Землю будущими экспедициями. Также учёные планируют использовать марсоход как платформу для изучения условий на Марсе в контексте постройки обитаемой базы на его поверхности. В частности, наследник Curiosity оценит опасность марсианской пыли и измерит долю угарного газа в его атмосфере.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Марсоход «Curiosity»: Марс взят! )
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Польза рыбьего жира
Здоровье
Польза рыбьего жира
3 способа отрастить длинные ресницы
Красота
3 способа отрастить длинные ресницы
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Ближний Восток
Абу-Даби: О чем молчал Лавров
Мировая кооперация
Пострадавшие от глобализации берут реванш
Читательский топ
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Немецкий велогонщик не простил украинскому коллеге удар в лицо
Скончалась старейшая актриса России
﻿Авиация Украины "рванула" в Крым. Результаты
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге

Оказавшись перед выбором - предать или погибнуть, простой дагестанский лесник, отец четырех детей, предпочел умереть как герой.

Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Мир
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Спорт
Немецкий велогонщик не простил украинскому коллеге удар в лицо
Общество
Скончалась старейшая актриса России
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России

Зачем спецслужбы США исследуют способность госструктур России и КНР пережить ядерный удар, Pravda.Ru объяснил генерал-полковник Леонид Ивашов.

"Ударить и добить": Что США готовят России
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Мир
Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге

Оказавшись перед выбором - предать или погибнуть, простой дагестанский лесник, отец четырех детей, предпочел умереть как герой.

Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Как отстоять права
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Общество
Шах и мат, Украина: Сергей Карякин высказался по поводу воссоединения Крыма с Россией
Общество
Полиция России готовит "супердепортацию" мигрантов
Дмитрий Нерсесов Абу-Даби: О чем молчал Лавров Дмитрий Нерсесов Фархат Измайлов Ученых на свалку? Математические модели вычислят инновации Фархат Измайлов Андрей Соколов Зачем Эрнст спёр перо Нестора Андрей Соколов
Комментарии
Расим Солтанов Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
алек камалиев Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Jordan Spence Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Виктор Сафарян Украина отдаст долги землями
Саша Сибирский Идея СССР: Хранить и помнить
stdaks Немецкий велогонщик не простил украинскому коллеге удар в лицо
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
stdaks Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Ivan Zuban Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?