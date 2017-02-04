Археологи рассказали, где все-таки может быть скрыта Янтарная комната

Археологи из Польши рассчитывают, что найдут знаменитую Янтарную комнату в подземных туннелях, которые, вероятно, находятся у замка города Пасленк, сообщает телеканал TVN24.

фото: Википедия

Раскопки начнутся уже этим летом. Согласно городским легендам, под замком Пасленка, построенном в XIV веке, расположена целая сеть коридоров и туннелей. Местные власти уже дали согласие на раскопки, рассчитывая, что обнаружение подземных ходов привлечет в небольшой городок туристов.

В пользу версии о том, что подземелья замка являются одним из мест, где стоит искать Янтарную комнату, говорят исторические свидетельства. В конце Второй мировой войны немцы эвакуировали в Пасленк часть музейных коллекций и документов из Калининграда. Большинство экспонатов были вывезены позже Красной армией, однако во время археологических работ в данном районе еще несколько десятилетий назад были найдены керамические изделия с логотипами музеев.

Кроме того, "грузовики", въезжающие на территорию замка, видели местные жители. Туда заезжали груженые машины, а обратно возвращались уже пустые.

Янтарная комната, которую иногда называют восьмым чудом света, — знаменитый шедевр барочного искусства XVIII века, бесследно исчезла в годы Великой Отечественной войны. Подаренная в 1716 году прусским королем Фридрихом Вильгельмом I (Friedrich Wilhelm I) Петру Великому, она более 200 лет украшала Екатерининский дворец в Царском Селе. В 1941 году военнослужащие вермахта демонтировали ее, упаковали в ящики и отправили в Кенигсберг (ныне Калининград). В 1944 году следы Янтарной комнаты, находившейся в Восточной Пруссии, окончательно затерялись.

Ранее польским исследователям не удалось обнаружить Янтарную комнату в комплексе нацистских бункеров в местечке Мамерки в Варминско-Мазурском воеводстве, где проводились раскопки.

До этого сообщалось, что в комплексе бункеров в Мамерках с помощью георадара было обнаружено неизвестное помещение, в котором, по версии местных музейщиков, может быть замурована Янтарная комната. Бункеры в Мамерках (объект "Мауервальд") ранее являлись частью штаб-квартиры командования сухопутных войск вермахта. Как сообщал куратор исторического комплекса Бартоломей Плебаньчик, версия о том, что Янтарная комната спрятана именно в этих бункерах, возникла после показаний свидетеля, который видел, как немцы прятали в этих помещениях некий военный транспорт.

Также янтарную комнату уже искали в Германии. В 2008 году там начались раскопки бункера, пустоты которого были якобы заполнены таинственными ящиками. На точку на карте указал историк-любитель Кристиан Ханеш, который нашел информацию о тайнике в архивах отца, служившего в войну радистом ВВС вермахта. Исследования в итоге были приостановлены — организаторы работ перессорились и прикрыли финансирование.

Следы вели также в Данию. Несколько лет назад бывший военнослужащий кригсмарине 90-летний Вильгельм Крафт сообщил, что ищет на севере Дании легендарную Янтарную комнату. Крафт утверждает, что был свидетелем закапывания ценностей, однако точные координаты за давностью времени были подзабыты. После его заявления местные жители скупили в районе почти все металлодетекторы.

По словам Крафта, его долг заключается в том, чтобы уведомить датчан о несметных сокровищах, которое он закапывал, когда был 21-летним юношей: "В Асаа находится Янтарная комната, благородные металлы из церквей России или золото убитых евреев", — говорит он.

Поздней осенью 1944 года Крафт и 47 других немецких солдат были расквартированы в местной школе, рядом с железнодорожной станцией. Каждый день, начиная с 10 утра и всю первую половину дня, они рыли ямы шириной 4 метра, длиной 6 метров и на глубину 4 метра. "Все делалось в величайшем секрете, — сказал Крафт. — Наш старший лейтенант даже не знал, для какой цели они были нужны". Однажды Вильгельм Крафт увидел зорко охраняемый поезд с тремя или пятью товарными вагонами, остановившегося на местной станции. Дверь одного из вагонов оказалась слегка приоткрытой. "Я подкрался к нему и увидел в щель большие деревянные ящики, уложенные один на другой, — рассказал он немецким журналистам. — Они напоминали ящики с ценным грузом. Но когда часовые меня заметили, они сразу закрыли дверь и сказали, чтобы я убирался".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!