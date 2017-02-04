Ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света

Конец света вполне реален, предупреждают ученые из Оксфордского университета. В своем докладе они назвали три главные причины, из-за которых в недалеком будущем может погибнуть человечество.

Сравнив статистические вероятности возможных угроз человечеству, ученые ранжировали их по степени опасности на три самые крупные группы. Первый сценарий, самый реальный, — мировая пандемия. Среди ее возможных источников называются вирусы Эбола и Зика, продолжающие распространяться и завоевывать все новые регионы, несмотря на усилия медиков и эпидемиологов

Второй — угроза катастрофического изменения климата вследствие продолжающегося глобального потепления. По мнению ученых, ускорение таяния льдов Антарктиды может стать триггером, который запустит процесс глобальной цепочки катаклизмов. В итоге с лица Земли просто исчезнут города — они уйдут под воду.

Третьей по степени риска, по мнению ученых, является угроза всеобщей ядерной войны. По мнению прогнозистов, ядерный конфликт может возникнуть неожиданно для всех участников международного сообщается, подобно тому, как накануне первой и второй мировых войн их начало считалось маловероятным.

Напомним, в начале января снова был объявлен конец света, который состоится в октябре 2017 года, когда планета Икс (Нибиру) врежется в Землю. Такое сенсационное заявление сделал известный ученый Дэвид Мид, изложивший свою теорию в своей научной работе "Planet X: The 2017 Arrival".

Свои "мрачные" прогнозы Мид пояснил тем, что на Земле за последнее время случилось множество катастроф и землетрясений, в результате чего в земной коре образовалось большое количество трещин и провалов. По его утверждению, в научном мире уже давно известна дата конца света на Земле, но общественность намеренно держат в неведении, чтобы избежать паники.

Но одним из самых популярных сценариев конца света на Земле сегодня является так называемый "зомби-апокалипсис", уничтожение человечества в результате стремительного распространения некого вируса, который превращают своих жертв в крайне агрессивных и неразумных существ, движимых только чувством голода.

Как показали расчеты ученых, даже одного зараженного человека в достаточно густо населенной местности хватает для того, чтобы вызвать масштабную эпидемию примерно на 20 день после его заражения. По мнению физиков, даже когда люди будут сбегать из районов, охваченных "зомбиапокалипсисом", инфекция все равно победит, к сотому дню на Земле останется около 273 людей и около миллиона "живых мертвецов".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!