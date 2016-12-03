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Источник Правда.Ру

Военные заявили о неизбежности космической войны Америки и России

Наука и техника

Глава стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в комментарии CNN о возможной войне в космосе, заявил, что "штаты должны быть к этому готовы", говорится в переводе на сайте Иносми.

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Фото: AP

США сегодня зависят от спутников как никакая другая страна. Если вывести из строя спутники, то вырубится мобильная связь, интернет, телевидение, отключится GPS, рухнут биржи, операторы потеряют связь с беспилотниками и в США не будет действовать система раннего оповещения о ядерной атаке. Атака на США на земле должна начаться с атаки на американские спутники в космосе. В США готовятся к "космическому Перл-Харбору".И это могут сделать только русские и китайцы. Как пишут в CNN, это — все те же самые старые знакомые, которые идут дальше, чем конфликты в Сирии и на Украине, в Южно-китайском море и в кибепространстве, а переводят их с Земли за атмосферу в космос.

В пример приводят русский спутник-камикадзе или поисково-ударный спутник "Космос 2499". Поразил западных наблюдателей и российский спутник "Луч". У китайцев есть спутник, оснащенный роботизированной рукой-манипулятором, которой он может в прямом смысле хватать либо космический мусор, либо чужой спутник.

При этом в США говорят, что отразят любую космическую атаку. Заместитель министра обороны США Роберт Уорк (Robert Work) заявил, что США "свалит" любого, кто атакует космическую группировку спутников США: собьют спутник лазером, а потом дадут военный ответ по территории противника.

Генерал Хайтен говорит, что в будущем защитить свою космическую группировку от Китая и России США будет не просто, так как страна по ряду направлений развивается медленнее, чем вероятные противники.

Ранее Правда.Ру писала об опасениях Пентагона насчет российских "убийц спутников". В прошлом году американские военные средства контроля космического пространства следили за маневрами на орбите российского военного спутника "Космос-2504". Американцы предполагали, что минобороны РФ решило на этот раз испытать антиспутниковое оружие, и сами же от своих предположений испугались.

Официальный представитель ВВС США завил, что спутник сделал не менее 11 маневров по сближению с разгонным блоком, который выводил его на орбиту. По его оценке, "такая возможность маневрирования, пусть и необязательно, говорит о том, что речь идет об антиспутниковом оружии", передает "Интерфакс".

А в ноябре 2014 года внимание западных экспертов и военных привлек неизвестный космический объект 2014-28E, который, как они предполагали, мог принадлежать России и мог попасть на орбиту вместе с тремя спутниками связи "Родник". Эксперты опасались, что Москва возобновила программу "Истребитель спутников", сообщает Вести. Ru со ссылкой на The Financial Times.

Запад выразил опасения, что Россия могла возобновить военную программу "Истребитель спутников" (программу противоспутникового оружия, предназначенную для поражения искусственных спутников Земли), а позже статьи появились и в американских СМИ. Там писали, что Россия могла негласно возобновить программу "Истребитель спутников", разрабатывавшуюся в 1960-х годах и запущенную в 1978 году". После заявлений США о программе СОИ "Звездные войны" в СССР создавались орбитальные спутники-перехватчики, которые могли "сближаться с космическим объектом и уничтожать его путем самоподрыва". В 1993 году из-за нехватки денег у России и желания Ельцина понравиться Западу программа была свернута.

Высказывались опасения и в этом году. В мае Washington Post писала, что "представители Пентагона заявляют, что Россия и Китай разрабатывают возможности для нападения на США в космосе, в то время как США погрязли в контртеррористических операциях в Ираке и Афганистане".

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