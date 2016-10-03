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Бездетным японцам предложат робота-ребенка

Наука и техника

В Японии корпорация Toyota разработала мини робота-ребенка, который призван скрасить дни бездетных женщин, которых в стране стало слишком много.

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Робот довольно мал, помещается на ладони и запрограммирован так, чтобы полностью имитировать младенца, который еще не в состоянии даже сидеть. По мнению главного разработчика Фуминори Катаока, робот ориентирован  на то, чтобы наладить с женщиной эмоциональную связь.

Новинка стоит всего 392 доллара. В комплекте также планируется создание специальных  детских кресел в автомобили, чтобы «безопасно перевозить» игрушку.

Ребенок-автомат пополнил список роботов, предназначенных для выполнения социальных функций. Ранее в Японии появился терапевтический аппарат для пожилых людей, страдающих слабоумием.

Япония уже является ведущим пользователем промышленных роботов и занимает второе место после Южной Кореи по концентрации машин на душу населения (314 машин на 100000 сотрудников).

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Темы Япония робот-ребенок
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