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Биологам впервые удалось уменьшить опухоль мозга с помощью клеток-киборгов

Наука и техника

 

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Биологам впервые удалось значительно уменьшить размер глиобластомы — агрессивной опухоли мозга. Ученые сделали это с помощью клеток соединительной ткани, перепрограммированных в предшественницы нервных клеток. Научная статья опубликована в Science Translational Medicine.

Специалисты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл нашли способ убивать клетки злокачественных опухолей мозга с помощью других клеток того же организма. Эксперимент проводили на мышах.

Исследователи использовали способность нейрональных стволовых клеток перемещаться по мозгу и "преследовать" делящиеся предшественники нервных клеток и клеток нейроглии. Учёные вводили нейрональные стволовые клетки, которые вырабатывали убивающие раковые клетки вещества, в район опухоли в мозге мыши. Грызуны, которых лечили таким способом, жили едва ли не в два раза дольше, чем те, кому глиобластому не лечили. Размер опухоли в результате лечения уменьшался в 20-50 раз.

Отторжения чужеродного биоматериала удалось избежать за счет того, что донорами клеток выступили сами больные животные, передает "Лайф".

Недавно стало известно, что в Японии лечением рака займется искусственный интеллект. Институт онкологии Японского фонда онкологических исследований вместе с компанией FRONTEO Healthcare на основе структуры искусственного интеллекта начинают разработку системы "Предельно точного лечения рака". Предполагается, что она будет работать на основе генетического анализа каждого пациента и с привлечением искусственного интеллекта, который просчитает симптомы, особенности и подберет подходящие для этого случая научные труды.

В память искусственного интеллекта ученые загрузят результаты передовых исследований и научных работ по онкологии. Затем, исходя из индивидуальной информации о каждом пациенте, степени заболевания, особенностях развития, данных о наследственности, искусственный интеллект сможет быстро обработать их и предложить оптимальный для каждого человека способ лечения.

Лекарство, которое поможет организму победить раковые клетки, сегодня просто необходимо. Как сообщала Правда. Ру, онкология, по мнению учёных, лидирует по количеству летальных исходов в 12 странах Европы, хотя в мировых масштабах, по версии European Heart Journal, в "рейтинге" смертности по-прежнему главенствуют сердечно-сосудистые заболевания.

Как сообщала Правда. Ру, ранее ученые пришли к выводу: витамин С поможет в борьбе с раком. В настоящее время метод проходит клинические испытания на добровольцах и уже зарекомендовал себя в лабораторных опытах с клеточными культурами и мышами, болеющими раком.

Также ранее СМИ писали, что создан список продуктов, которые помогут в борьбе с раком. Например, с раком легких борются грибы шиитаке, куркума, чеснок, голубика, помидоры, брокколи, руккола, кресс и шиповник.

А недавно в мобильный телефон встроили первый портативный секвенатор ДНК, позволяющий находить мутации, связанные с раком, а также следы болезнетворных микробов и вирусов. Устройство призвано решить одну задачу — искать известные последовательности в геноме. Иными словами, он будет заниматься обнаружением мутаций, связанных с тем или иным типом рака, а также идентифицировать опасные микробы, вирусы и другие патогены. Если в ДНК будет найдена "неправильная" последовательность, то сигнал получит пользователь телефона.

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