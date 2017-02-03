Трещит по швам: у Falcon 9 нашли серьезные дефекты

Счетная палата США провела проверку ракеты Falcon 9, в ходе которой выяснилось, что с ней существуют серьезные проблемы. К примеру, лопасти подающей топливо в двигатели турбины чрезвычайно подвержены риску образования трещин.

Фото: AP

Как сообщает газета The Wall Street Journal, официальный отчет должен выйти в ближайшие несколько недель.

Специалисты уже высказали свое мнение: такие дефекты могут потребовать редизайна силовых агрегатов компании SpaceX. Эксперты аудиторского органа при Конгрессе США отмечают, что наличие трещин недопустимо в случае использования Falcon 9 для пилотируемых полетов.

Исполняющий обязанности главы НАСА Роберт Лайтфут заявил изданию, что о проблемах SpaceX было известно как минимум с сентября 2016 года, когда случился взрыв ракеты Falcon 9. В компании, возглавляемой Илоном Маском, сообщили, что двигательные агрегаты будут модернизированы до конца текущего года.

Взрыв на космодроме на мысе Канаверал произошел в сентябре 2016-го в ходе предстартовых испытаний носителя Falcon 9 с установленным на нем израильским спутником Amos 6. Ракета и аппарат в результате этого были утеряны, а пусковой площадке был причинен значительный ущерб.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, SpaceX Илона Маска отложила запуск первого пилотируемого корабля Dragon с астронавтами NASA. Теперь первый пилотируемый полет к МКС перенесен на май 2018 года. хотя раньше его хотели осуществить в 2017 году. Причиной этого стал сентябрьский взрыв на мысе Канаверал.

Как известно, SpaceX оплачивала борьбу политиков США против ракетных двигателей РФ. Финансовые пожертвования от SpaceX в адрес сенатора-республиканца Джона Маккейна и члена палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти делали более настойчивой их борьбу за запрет использования российских ракетных двигателей РД-180.

Отметим, что в последнее время в массовое сознание упорно вбивается мысль, что проект Маска - полностью независимый. Что этот отважный парень сам нашел инвесторов и сам же вложился в проект, что вот только так и нужно летать в космос и именно так строить ракеты. На коммерческой и независимой основе, пишет Политонлайн.

По некоторым данным, Маск лично вложил в детище порядка ста миллионов долларов. Но эта цифра выглядит нелепо на фоне того, что примерно 5-6 млрд долларов Маск получил в качестве прямого финансирования со стороны NASA, а также в виде платежей (преимущественно авансовых) за доставку грузов на орбиту от американского государства и негосударственных заказчиков в США и за их пределами.

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