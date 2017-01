Британские физики разоблачили фатальную ошибку авторов Золушки

Каблучки на хрустальных туфельках главной героини Золушки в одноименной сказке Шарля Перро никак не могли бы выше 1,5 сантиметров. К такому выводу пришли британские ученые из университета Лестера. Статья о проведенных исследованиях они опубликовали в журнале Journal of PhysicsSpecial Topics.

Фото: Fotodom.ru/ DP

Хрустальные туфельки Золушки были предметом зависти со стороны ее приемных сестер и других дам на бале у Принца, и поводом для восхищения у мужской половины этого светского раута. Одной из центральных деталей этого повествования стало то, что Золушка, потеряв счет времени, была вынуждена в спешке покинуть бал и потеряла одну из туфелек, пытаясь убежать от Принца.

Обычно художники изображают эти знаменитые туфельки на высоком и тонком каблучке, однако Харинду Самаратунга (Harindu Samaratunga) из университета Лестера и его коллеги-физики предположили, что такое каблучек не выдержит нагрузки и расколется в тот момент, когда Золушка начнет бежать от Принца.

Они проверили, так ли это, просчитав физические свойства типичной туфельки, изготовленной из хрусталя, используя некоторые предположения о физических характеристиках Золушки - ученые посчитали, что она весит около 55 килограмм, и носит обувь 36 размера. Используя эти данные, Самаратунга и его коллеги определили, какое давление оказывают ноги золушки на хрусталь в состоянии покоя и при движении.

Как оказалось, подобная обувь в принципе может существовать - ноги Золушки сжимают стекло с силой примерно в 28,5 килопаскаль, что примерно равно давлению воздуха на горе Эверест, тогда как хрусталь может выдержать давление в 330 мегапаскаль, что в десятки тысяч раз больше.

В принципе, ничто не мешает ходить на таких каблуках - их максимально возможная высота, по расчетам британских физиков, составляет около 14 сантиметров. С другой стороны, любые попытки бежать в таких туфлях закончатся плачевно - площадь, на которую давят ноги Золушки во время ходьбы, уменьшится в несколько сотен раз, в результате чего каблук расколется.

Его максимальная высота при беге, по словам исследователей, составляет около 1,15 сантиметров, что фактически лишает Золушку возможности выйти в свет на хрустальных высоких каблуках. Соответственно, художники, рисующие туфли Золушки подобным образом, сильно ошибаются, заключают авторы статьи.

Факультет физики и астрономии университета Лестера (Великобритания) ежегодно публикует научный журнал Physics Special Topics, авторами и редакторами которого становятся четверокурсники факультета. Все статьи, направляемые в журнал, проходят обязательное рецензирование, а участие в его работе оценивается преподавателями и необходимо для получения диплома.

При этом начинающих британских ученых интересует необычный круг тем. Например, в 2013 году они выяснили, можно ли отапливать помещение теплом, вырабатываемым членами британского парламента в ходе напряженных дискуссий, а также доказали, что Джеку Воробью и Уиллу Тернеру, персонажам "Пиратов Карибского моря", которые в фильме идут под водой, дыша воздухом под перевернутой лодкой, кислорода хватило бы на целых три часа. В прошлом году их интересовали свойства джедайских мечей, возможность сбития астероида, погубившего динозавров, лазером, и ряд других фантастических сценариев.

