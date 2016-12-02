Хокинг: Наша планета переживает "самое опасное время"

Физик-теоретик Стивен Хокинг считает, что сейчас наша планета переживает "самое опасное время". Об этом он написал в своей колонке в британской газете The Guardian, пишет ТАСС.

Ученый в своей статье затронул тему расслоения общества и нарастающий разрыв между элитами и средним рабочим классом, а также проблемы миграции и экологии.

На одно из первых мест в списке угроз он ставит экономическое неравенство и отмечает, что на него влияет, в частности, полная автоматизация фабрик, уменьшающая количество рабочих мест, и продвижение искусственного интеллекта. Хокинг говорит, что это прогресс, но социально разрушительный.

При этом Хокинг считает возникшую ситуацию шагом к финансовой катастрофе. По мнению ученого, "мы живем в мире расширения, а не уменьшения финансового неравенства".

Еще одним важным негативным фактором Хокинг считает влияние соцсетей на еще большее расслоение в обществе, когда бедные дети смотрят на жизнь богатых, а потом пополняют ряды мигрантов на пути к лучшей жизни.

Стивен Хокинг обратил внимание и на ряд серьезных экологических проблем, таких как изменение климата, производство продуктов питания, перенаселение планеты, эпидемии, загрязнение океана.

Решить проблемы можно только объединившись, пишет ученый.

Как ранее писала Правда.Ру, прогнозы Стивена Хокинга мрачнее год от года. В начале года британский астрофизик Стивен Хокинг выступил с очередным апокалиптическим прогнозом. Во время записи радиопрограммы о черных дырах он выделил три основные угрозы, способные уничтожить человеческую цивилизацию в ближайшее тысячелетие. Это ядерная война, глобальное потепление и вирусы, созданные путем генной инженерии.

Все эти катастрофы — прямой результат развития научной мысли, придумавшей атомную бомбу, энергоемкие технологии и способы генной модификации.

А в недавней своей речи, которую ученый произнес в Оксфорде, Хокинг заявил, что люди не смогут жить на Земле уже через тысячу лет. Физик уверен, человечество должно "уйти за пределы нашей хрупкой планеты".

"Я думаю, что человеческий род не имеет будущего, если он не пойдет в космос", — цитирует Стивена Хокинга Daily Mail. Он также призвал людей проявлять больший интерес к космическим путешествиям ради будущего человечества.

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