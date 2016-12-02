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Источник Правда.Ру

Почему потерпел аварию "Прогресс МС-04"? Мнение эксперта

Наука и техника

Вчера "Роскосмос" сообщил о крушении над территорией Тувы  российского космического грузовика "Прогресс МС-04", направлявшегося к МКС. Произошла нештатная ситуация на 382 секунде полета, на высоте 190 км, над труднодоступной гористой территории Республики Тыва.

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Фото: AP

Сейчас обрабатывается телеметрия полета для установления причин аварии. Специалисты рассматривают несколько возможных вариантов: засорение трубопровода подачи горючего, взрыв двигатель РД-0110, произведенного в Воронеже. Другой возможной причиной аварии называют неисправность системы управления, собранной на Харьковском ГНПП "Коммунар".

Сегодня источник в космической отрасли сообщил о том, что по итогам расследования госкомиссия в очередной раз будет вынуждена констатировать выявленный факт некачественной сборки двигателя РД-0110, а стендовое моделирование, которое будет проведено после анализа имеющейся телеметрии покажет, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила генерального директора компании "Косморесурс" Павла Пушкина.

- Специалисты уже говорят о халатности при сборке вполне надежного двигателя. А таких уже поставлено как бы не несколько десятков на будущие ракеты - их надо отзывать на завод и проверять, что "сдвинет" пуски. В чем проблема? Потеря кадров? Финансовый голод? Тяжелое наследие давно прошедших 90-х? Или что?

- Да, проблем много различных. Может быть, это, действительно, провал  90-х  годов, который и привел к кадровому голоду. Видимо, еще  произошло и изменение менталитета людей. Скорее всего, мы переходим на новую стадию освоения космического пространства, космоса в целом. Теперь мы уже не относимся  к космической технике, как какому-то суперобъекту, с надо которым надо, как с младенцем, прыгать, холить и лелеять.

Мы уже начинаем собирать эту сложную технику, как товар широкого потребления. А космическая техника, особенно та, которая была разработана в 60-х годах - если мы говорим о 110-м двигателе, то наработки были еще раньше - она не терпит такого отношения. Тогда предполагался 100% контроль за сборкой двигателей.

Но сегодня люди уже привыкли, что техника не отказывает, что можно где-то послабление сделать. Это говорит о том, что просто надо поменять подходы к проектированию, изготовлению техники. Может быть, мы просто на следующий этап переходим, и этот этап для на критичный.

Тот же самый этап проходили в свое время самолеты. Их сначала научились делать надежными, безопасными, а потом они стали падать. Вот тогда и начали менять процессы проектирования, создания, конструкции, применять другие технологии изготовления. Только после этого самолеты стали набирать нормальную статистику по безопасности полетов. Вероятнее всего, именно это и проходит сейчас в космической отрасли.

- Что означает потеря самой надежной "лошадки" в мире, "Прогресса", для России как космической державы? Или действительно "по сравнению с удачными запусками процент катастроф мал и никто не погиб"?

- Тут сложно рассуждать в процентах, статистика слишком маленькая, что по полетам, что по падениям. Но за последнее время - это уже вторая авария "Прогресса".

Я бы не сказал, что это для нас серьезная потеря техники. Это больше имиджевые и финансовые потери, подрыв доверия к нашей отрасли. Сейчас надо выходить из этой ситуации, делать какие-то выводы и что-то менять.

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Темы наука космос Павел Пушкин
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