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Источник Правда.Ру

Иностранные спецслужбы собираются обвалить российские банки паник-слухами

Наука и техника

В ФСБ сообщили, что несколько крупнейших российских банков должны были стать целями масштабной кибератаки. Как отмечается, в её организации могли участвовать иностранные спецслужбы. Об этом пишет РИА Новости.

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«Кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой СМС и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения», - говорится в сообщении.

Акция планировалась с 5 декабря. Она направлена на десятки российских городов.

Как пишут СМИ, целями атак называют дестабилизацию финансовой системы Российской Федерации.

При этом отмечается, что командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании.

В настоящее время ФСБ в связи с полученными данными проводит мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности.

Похожая история была два года назад. В декабре 2014 года по России стали ходить слухи о якобы планирующихся блокировках карт Visa, отсутствии денег, появились вбросы про грядущую заморозку счетов и прочие "страшилки". Слухи распространяли в соцсетях.

"Это провокации и слухи, чтобы люди начали сметать наличные со счетов, создав проблемы банкам и экономике,- заявили Политонлайн в одной из крупнейших ассоциаций российских банков,- Это сделано кем-то для куража, кем-то для удара по банковской системе России, кем-то для того, чтобы ударить по конкуренту. Вероятно, есть здесь и след информационных войн со стороны иных близких и не очень государств".

Но в этом ноябре произошла настоящая кибератака. 10 ноября Центробанк РФ заявил, что пять российских банков подверглись хакерской атаке. Представители трех из них подтвердили эту информацию; по словам представителей организаций, мощность атак варьировалась от «слабой» до «мощной»; взаимодействие с клиентами не пострадало. Издание Vice сообщило, что за атакой могут стоять «люди, недовольные возможным вмешательством России в выборы президента в США». Российские специалисты считают, что атака - это лишь «демонстрация возможностей», а ее причины - сугубо экономические.

Правда, на работу кредитных учреждений они почти не повлияли. Сбоев не было, а атаки были оперативно обнаружены и локализованы подразделениями киберзащиты.

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