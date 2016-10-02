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Источник Правда.Ру

В России работают над беспилотником-тяжеловесом

Наука и техника

Уже к 2025 году в России может быть создан тяжелый грузовой беспилотник вертикального взлета и посадки массой до восьми тонн. Дело лишь за государственным финансированием.

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Фото: AP

Как рассказал в беседе с ТАСС заместитель гендиректора компании "Кронштадт" Владимир Воронов, в настоящее время на предприятии ведутся работы над гражданской версией беспилотного аппарата "Фрегат", масса которого составит одну тонну. Эта разработка впервые была представлена на авиасалоне МАКС-2015, "в железе" она должна появиться к 2020 году.

"Нами создана и испытана летно-исследовательская модель "Фрегата". Подтверждена реализуемость выбранной аэродинамической схемы. На основе достигнутых результатов планируется создать аппарат массой 500 кг — на это уйдет полтора-два года. Затем к 2020 году создать беспилотник массой в одну тонну. И где-то к 2025 году вполне реально создать на его основе аппарат массой семь-восемь тонн", — сказал Воронов.

Таким образом, на базе "Фрегата" появится целая линейка беспилотных аппаратов вертикального взлета и посадки, способных к скоростному полету на большие расстояния. Самый крупный аппарат будет иметь размах крыла в 20 метров, рассказал собеседник агентства. "По нашим расчетам, он сможет поднимать до двух тонн груза и перевозить его без посадки на расстояния порядка 2,5-3 тысяч км со скоростью до 500 километров в час", — уточнил он.

По словам Воронова, у "Кронштадта" есть существенный технологический задел в сфере создания тяжелых беспилотников, которые можно использовать в том числе в нефтегазовой отрасли. "Но средства, которые мы можем потратить на перспективные исследования и разработки, достаточно ограничены. Темп создания в России тяжелого беспилотника внеаэродромного базирования будет зависеть от государственного финансирования", — отметил замглавы "Кронштадта", не уточнив, какие средства необходимы.

При этом, рассказал Воронов, уже создан "очень большой задел" по наземному комплексу, бортовому оборудованию и программному обеспечению для тяжелого "Фрегата". "По моей оценке, больше половины работ в этом направлении уже проделано", — сказал он.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, Россия создает боевой самолет А-60, который будет оснащаться боевым высокоточным лазером. У него будет сверхточная навигация, ведь чтобы узкие лучи оружия этого самолета попадали в объекты, экипаж должен с высокой точностью определять местоположение в пространстве.

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Темы Россия беспилотник военные разработки
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