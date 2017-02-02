Доктор наук отменил катастрофу, предсказанную на 2050 год

СМИ сообщили, что в 2050 году планету ждет катастрофа. Геофизическое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, доказывает, что на этот период придется минимум солнечной активности. Оно приведет к сокращению примерно на треть объема гелиосферы (области вокруг светила, где доминирует магнитное поле звезды), и это якобы вызовет коллапс электрических систем на Земле.

Фото: AP

О том, правы ли британские и американские геофизики, опубликовавшие исследование, и правильно ли их поняли в прессе, Pravda.Ru рассказал заведующий лабораторией солнечной активности Института земного земного магнетизма РАН доктор физических наук Борис Филиппов.

— Насколько обосновано это предсказание катастрофы?

— Солнечная активность сейчас циклично уменьшается, и действительно, в районе 2050 года вероятно ее снижение. Количество пятен на Солнце, связанных с магнитными полями, тоже уменьшается, и это, действительно, увеличивает возможность проникновения космических лучей. Но чтобы космические лучи влияли на энергетические системы, — я о таком никогда не слышал.

На энергетические системы могут влиять сильные магнитные бури, но это как раз связано с высокой солнечной активностью. Скажем, если на Солнце произойдет очень сильная вспышка или очень сильное возмущение, как это случилось в 1989 году, то это может привести к небольшой катастрофе, — что мы и видели в Канаде, которая в этот момент осталась без света. Но никогда такое не происходит при минимуме активности солнца.

Чтобы не впадать в панику, могу посоветовать одно — смотреть оригинальные исследования, а не пересказ в прессе. СМИ нередко грешат ошибками и непониманием.

А вот что на самом деле будет от снижения солнечной активности — так это повысится облачность. Если бы предсказали сильное похолодание, я бы в это гораздо легче поверил, нежели в энергетический коллапс.

— Уменьшение солнечной активности означает, что Солнце будет греть меньше?

— Нет, здесь нет никакой взаимосвязи. Солнце греет очень стабильно, и никаких изменений в количестве тепла, которое мы получаем от Солнца, никем не прогнозируется.

— Тогда почему похолодание?

— Потому что облачно становится. Влияние облаков на количество тепла, поступающего на Землю, гораздо больше, нежели влияние каких-то пятен на Солнце.

— На повседневной жизни людей может как-то сказаться уменьшение солнечной активности? Станет настолько холодно, что люди жить не смогут?

— Нет. Маундеровский минимум был в конце XVI века, и никаких катаклизмов в то время не было, если не считать, что замерзли каналы в Голландии, и там люди катались на коньках.

А еще снижение активности Солнца приведет к тому, что Полярного сияния тоже наверняка будет меньше. Хотя здесь точную функциональную зависимость сложно вывести, потому что Полярное сияние несколькими агентами вызывается. Один из них связан с 11-летним циклом, другие существуют всегда.

— То есть о катастрофе говорить преждевременно?

— Полярное сияние — это красивое зрелище. Может быть для туристических фирм, которые организуют туры на него, это будет катастрофа. Но для остальных людей с точки зрения здоровья и благополучия, думаю, ничего не изменится.

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