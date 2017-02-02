Российские ученые выжмут из Солнца максимум энергии

Российские ученые создали полностью неорганические перовскитные солнечные батареи, обладающие очень высокой эффективностью. Благодаря своим недорогим и простым в изготовлении элементам они настолько гибкие, что их можно распылить и нарисовать на любой поверхности.

Фото: АР

Перовскитом называют редкий для поверхности Земли минерал, титанат кальция. Когда в 2009 году исследователи доказали, что перовскиты могут эффективно преобразовывать энергию видимого света в электричество, они стали считаться одними из самых перспективных кандидатов для создания солнечной энергетики. Тогда их эффективность держалась на уровне 3,8%.

Сотрудники Сколковского института науки и технологий (Сколтех), Института проблем химической физики РАН и МГУ создали полностью неорганические перовскитные батареи, которые показали высокий коэффициент полезного действия преобразования света (10,5% вместо 2-3%), сопоставимые с КПД перовскитных батарей на основе классических гибридных материалов (около 12%).

"Устройства показали хорошую эффективность и высокую воспроизводимость электрических характеристик от образца к образцу. Полученные результаты говорят о высоком потенциале неорганических комплексных галогенидов, что открывает новые возможности направленного дизайна фотоактивных материалов для эффективных и стабильных перовскитных солнечных батарей", — приводит ТАСС слова профессора Центра электрохимического запасания энергии Сколтеха Павла Трошина.

Отметим, батареи на основе перовскита дешевле кремниевых, их производство не токсично. Кроме того, ровные слои перовскита с большим кристаллом позволяют клеткам поглощать больше света. Технология быстро развивается и привлекает много внимания благодаря простоте изготовления и невысокой стоимости по сравнению с силиконовыми клетками.

Наиболее эффективным подходом к созданию стабильных перовскитных материалов считают полную замену органических катионов на неорганические. Однако, вместе с такой заменой резко падает эффективность устройства — например, солнечные батареи на основе пленок CsPbI3, полученных осаждением из раствора, ранее показывали эффективность преобразования света всего в 2-3%.

Российские ученые предложили получать CsPbI3 за счет другого процесса — термического соиспарения йодидов цезия и свинца. В результате солнечные батареи на базе такого неорганического перовскита в их измерениях показывали стабильный КПД около 10%.

Ранее Pavda.Ru сообщала, что во Франции открыли первую в мире дорогу из солнечных панелей. Ее построили в нормандском городке Турувр. Километровый отрезок пути состоит из 2800 кв м солнечных панелей стоимостью 5 млн евро. Проект реализует французская компания Colas. Расходы профинансировало государство.

Внешне панели с солнечными батареями похожи на блоки из жесткой темной резины. При оптимальных условиях "солнечная" дорога сможет генерировать 280 кВт энергии в час. Это обеспечит городок с населением 5 тыс. жителей уличным освещением на протяжении целого года, передает ТАСС.

Миллиона километров таких дорог будет достаточно, чтобы питать энергией всю Францию, говорят разработчики. Церемонию открытия этой части трассы посетила министр экологии, устойчивого развития и энергетики страны Сеголен Руаяль. Выступая перед собравшимися, она выразила надежду, что "данная технология заинтересует другие страны".

Солнечные батареи в качестве дорожного покрытия были в виде эксперимента впервые применены два года назад в Нидерландах, где открыли такой участок велодоржки, которую используют в день около 2 тыс. велосипедистов.

Также Германия планирует теперь создать первый пробный участок "солнечной автодороги" недалеко от Кельна. Ранее в Швейцарии представили прототип солнечного самолета, способного совершать полеты в стратосферу. Это — летательный аппарат на солнечных батареях, способный совершать полеты в стратосфере на высоте 25 км над уровнем моря.

Самолет весит 450 кг. Солнечные батареи площадью 22 кв м расположены на крыльях, размах которых — почти 25 м. В кабине могут разместиться пилот и два пассажира.

Ранее стало известно, что в Германии построят шестнадцатиэтажный дом на солнечных батареях. Здание возведут в городе Фрайбург-им-Брайсгау. Дом оборудуют высокопроизводительными фотоэлектрическими панелями, адаптированными для низкой освещенности. Авторы разработки называют инновационной систему их расположения на фасаде и систему взаимного соединения. Энергия будет аккумулироваться в литий-ионной батарее емкостью 0,5 МВт·ч.

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