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Источник Правда.Ру

В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами

Наука и техника

В горах Перу ученые обнаружили странную находку — руку с тремя длинными пальцами, принадлежащую неизвестному существу. При этом несколько месяцев назад в этой же пещере исследователи нашли голову, не похожую на человеческую или животную.

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Источник фото: архив Правды.Ру

В настоящее время рука находится в лаборатории, где с ней проделывают всевозможные тесты и процедуры, чтобы выяснить, кому она принадлежит. Рентген показал, что строение костей явно отличается от человеческого, кроме того, он показал следы переломов на ладони. Ученые насчитали шесть костей и пять суставов. На одном из трех пальцев они нашли ноготь с элементами необычного металла, передает Runews24.

Следующим этапом станет проведение ДНК-анализа, который ответит на многие вопросы исследователей.

Несмотря на то, что на контакт с инопланетными существами земляне еще не вышли, люди уже задумались, какой будет космическая война. Статью об этом недавно написали в издании Nautilus.

— Если инопланетяне все же решат с нами повоевать, они столкнутся с колоссальными рисками. Корхонен утверждает, что если пришельцы не будут на сто процентов уверены в своей способности уничтожить нас, они не будут уверены и в окончательной победе над нами. Часто говорят, что развитые инопланетяне смотрят на нас как на муравьев — а тот, у кого есть муравьи в доме или во дворе, знает, что уничтожить их почти невозможно, — говорится в статье.

Правда, в материале сказано, что нападать на Землю инопланетянам, вроде бы, и незачем. Если пришельцам нужны ресурсы, то нападение на Землю не имеет особого смысла, так как у газовых гигантов и астероидов огромные запасы материалов, которые можно брать сколько угодно и совершенно свободно.

Также СМИ приводит слова профессора астробиологии из Эдинбургского университета Чарльза Кокелла (Charles Cockell), который утверждает, что мы можем добиться межпланетного мира на том же самом принципе, который предотвратил третью мировую войну: взаимно гарантированное уничтожение.

Кстати, ранее специалисты подсчитали вероятность контакта с инопланетянами. Она равна нулю. Ученые действовали путем "научного пессимизма". Они не стали вычислять вероятность эволюции разумной жизни из амебы, а сделали обратную вещь — оценили шансы на то, что мы являемся единственной развитой цивилизацией в Галактике или во Вселенной.

В итоге, шансы на вселенское одиночество у человечества оказались один к десяти миллиардам триллионов…

Если учесть, что цивилизации, которые уже появлялись в Млечном Пути и в соседних галактиках за все время жизни Вселенной (13 миллиардов лет), уже успели исчезнуть, то шансы становятся еще меньше.

При этом попыток найти инопланетян исследователи космоса не оставляют. Предположительное место, где могут существовать разумные цивилизации, указали ученые из Австрии, Сербии и Франции, установив приблизительный возраст звезд, возле которых, возможно, живут инопланетяне.

По мнению астрономов, зарождение жизни в галактике Млечный Путь вероятнее всего следует ожидать в окраинных областях вблизи звезд, которые моложе Солнца, рассказывает сайт arXiv. org. Именно поэтому поиск инопланетян до сих пор не дал результата.

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Темы наука инопланетяне
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