Samsung расскажет, из-за чего взрывались Galaxy Note 7, в январе

Компания Samsung Electronics в этом месяце объявит результаты расследования причин возгорания смартфонов Galaxy Note 7, сообщает Reuters со ссылкой на газету JoongAng Ilbo. Инвесторы и аналитики убеждены, что для компании важно точно определить причины возгорания, чтобы укрепить доверие покупателей к продукции Samsung и избежать повторения подобных ошибок.

Фото: AP

Эксперты Samsung Electronics, которые изучали причины инцидентов с флагманским смартфоном начиная с октября, предполагают, что причинами возгораний и взрывов Galaxy Note 7 могло быть сочетание разнообразных факторов. Чтобы найти причину возгорания гаджетов, специалисты использовали все доступные методы тестирования, включая компьютерную томографию и рентген, передает Лайф.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали 19 августа 2016 года в десяти странах, но уже осенью после сообщений пользователей о проблемах компания объявила об отзыве смартфонов по всему миру.

Произошло это после информации об очередном произвольном возгорании этой модели. После того как компания Samsung объявила об отзыве всех своих новейших телефонов Galaxy Note 7, беды компании не закончились, гаджеты продолжили взрываться прямо в руках у покупателей. В США в сентябре из-за Galaxy Note 7 сгорели автомобиль и гараж, а шестилетний мальчик получил ожоги второй степени. Некоторые Samsung Galaxy Note 7 из первых поставок взрывались из-за брака аккумулятора.

После случившегося корейский производитель предупредил пользователей флагмана, что лучше выключить его и прекратить использование. А в декабре стало известно, что компания принудительно заблокирует в США все смартфоны Galaxy Note 7. Как сообщает NBC News со ссылкой на заявление южнокорейской компании, Samsung выпустит обновление программного обеспечения, которое после установки на смартфон заблокирует возможность зарядки аккумулятора и лишит устройство возможности подключаться к сотовым сетям.

Кстати, в конце октября на фоне скандала с "взрывоопасным флагманом" Note 7, в целом упали продажи смартфонов от Samsung. В целом доля гаджетов от этого производителя на рынке смартфонов в III квартале сократилась в годовом выражении с 23,3 до 20%, сообщает IDC.

Хотя компания все еще сохраняет лидирующую позицию по продажам смартфонов, однако в отчетный период они упали на 13,5% - до 72,5 млн штук. Таким образом Samsung скатился к уровню продаж 2011 года.

Расследование длится с осени. Его сроки ранее не анонсировались. Компания ожидает операционного убытка в $5,1 млрд. Позже даже предполагалось, что Samsung может отказаться от бренда Note из-за испорченной репутации.

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