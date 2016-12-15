15 тысяч "молодогвардейцев" за 11 лет стали депутатами муниципалитетов

Со времени создания молодежного крыла партии "Единая Россия" почти 15 тысяч его участников стали муниципальными депутатами. Еще несколько человек избрались в Госдуму.

Фото: molgvardia.ru

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ТАСС председатель координационного совета "Молодой гвардии "Единой России" Денис Давыдов.

По его словам, больше 100 человек избирались в городские советы, законодательные собрания областей. И сегодня среди депутатов Госдумы есть несколько "молодогвардейцев".

Давыдов отметил, что участники молодежной организации активно участвовали в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, которые прошли 18 сентября.

"Из примерно 3 тысяч участников предварительного голосования примерно 500 было представителей молодежи. В списках ("Единой России") на замещение мандатов сегодня стоят 55 человек моложе 35 лет, из них 10 являются представителями нашей организации", - заявил он.

На пресс-конференции в ТАСС подводились итоги работы "Молодой Гвардии" за 2016 год и были обозначены ключевые направления деятельности на 2017 год.

К примеру, в ходе пресс-конференции Анна Рогачева сообщила о том, что "молодогвардейцы" за год добились блокировки 20 тысяч страниц в интернете, которые, по их мнению, распространяли противоправный контент: детскую порнографию, жестокость, экстремистские материалы.

участники проекта направляют ссылки на сомнительные материалы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, ведомства после проверки принимают решение о блокировке.

По словам куратора "МедиаГвардии", нередко к "молодогвардейцам" обращаются граждане с жалобами на те или иные сайты. Например, за год поступило порядка 1500 сообщений об экстремистских материалах вербовщиков террористических организаций. Активисты движения сейчас разрабатывают методичку "Как не попасть в лапы вербовщикам ИГИЛ*"

*ИГ - "Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России.