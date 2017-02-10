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Источник Правда.Ру

Спецслужбы смеются над слухами про мигрантов-шпионов Путина

Политика » Силовые структуры » ФСБ

Российские эксперты откровенно высмеяли материал немецкого издания Die Welt о том, что ФСБ направляла своих шпионов в Европу под видом мигрантов.

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фото: Википедия

Журналист ссылается на некоего российского офицера-перебежчика. Он рассказывает, что ФСБ "удалось забросить в Европу шпионов", о чем "было доложено президенту". Шпионы, о которых он говорит, это якобы преследуемые в России чеченцы. Его слова прозвучали в "документальном" фильме, показанном на немецком ZDF.

Целью он называет создание в Европе "при помощи этих "политически преследуемых" чеченцев самой настоящей сети агентов. Они "интегрировались в мусульманские диаспоры в Германии, Великобритании и Франции, и когда они понадобятся для того, чтобы повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля, эти агенты начнут свою работу". "В этом я уверен", — заявил Игорь, ныне скрывающийся в Европе.

Перебежчик занимал в ФСБ, по словам издания, должность руководителя отдела по борьбе с терроризмом и противодействию политическому экстремизму.

Между тем глава немецкой контрразведки Ханс-Георг Маасен идет дальше, утверждая, что "ФСБ целенаправленно способствует притоку радикальных исламистов в Германию для того, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране". Немецкие спецслужбы, как добавляет Die Welt, уже "давно подозревают за существенно возросшим числом чеченских беженцев возможную целенаправленную операцию".

"Изо всех сил аплодирую публикации Die Welt про бежавшего полковника ФСБ, рассказавшего о "заброске" неких "политически преследуемых" чеченцев в Европу как наших агентов. Дата отсчета — 2002 год",- пишет в своем телеграм-канале руководитель медиагруппы Pravda.Ru Вадим Горшенин.

"Если б таких публикаций было побольше в самых влиятельных европейских СМИ, мы б с большим удовольствием получили многих, обвиняемых в военных преступлениях, и смогли бы их судить на территории России",- предлагает он."Яркий пример того, как русофобию в европейских медиа можно поставить на службу интересам России",- цитирует эксперта Политонлайн.

"Конечно, ни одна спецслужба не раскроет [ничего про] "перебежчика", но я могу точно сказать — с указанной или похожей должности за 2002-2017 год никто не сбегал, не перебегал. Это бред какой-то, на уровне голливудских фильмов. Версия, что мигрантами управляет Россия уже была, как только случились [массовые домогательства и изнасилования] в Кельне. Сейчас это пытаются подать на волне мигрантофобии, сталкивающейся с толерантностью, на волне обвинений России — представляете, как заварили",- считает высокопоставленный источник в ФСБ России.

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