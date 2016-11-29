Российскую военную технику оснастят круиз-контролем

Российские танки и ракетные тягачи с 2017 года могут оснастить системами круиз-контроля, благодаря которым они смогут передвигаться колоннами в сложных климатических условиях даже при полном отсутствии видимости.

Фото: mil.ru

Как сообщает газета "Известия", система сможет предупредить об опасном сближении и автоматически снизить скорость или полностью остановить технику. Данная технология разработана в Военной академии войсковой ПВО имени маршала Советского Союза А. М. Василевского.

"В настоящее время мы завершили этап моделирования. Весной следующего года вместе с представителями промышленности начнем практические испытания новейшего изделия", — рассказал начальник кафедры автоматизированных систем боевого управления академии полковник Андрей Морозов.

Работа системы основана на постоянном измерении ультразвуком расстояния до препятствия или впереди идущего транспортного средства и снятии показаний текущей скорости и оборотов двигателя. На основе сопоставления этих данных рассчитывается оптимальный режим движения техники.

По словам Морозова, практические испытания нового изобретения начнутся весной 2017 года. Его планируют установить, в частности, на тягачи зенитно-ракетных систем "Бук" и С-300.

"Гражданский" вариант круиз-контроля отличается от военного тем, что водитель выставляет скорость, но тормозит самостоятельно. В армейской версии изобретение работает без участия человека. Для точной работы системы необходимо задать данные: вес машины и погодные условия, на основании которых потом рассчитывается тормозной путь. Во время движения водитель выбирает оптимальное расстояние до впереди идущего транспортного средства и, нажав кнопку "круиз", активирует работу микроконтроллера, который самостоятельно будет управлять дальнейшим движением техники.

"Впоследствии, если все пройдет успешно, разработку можно будет ставить на любые военные машины, в которых есть цифровая система управления двигателем", — пояснил Морозов.

Отмечается, что система будет способна не только предупредить водителя об опасном сближении с впереди идущей машиной или препятствием, но и автоматически снизить скорость, а в критической ситуации полностью остановить тяжелую колесную или гусеничную технику, предотвратив аварию.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в России создали новое радиоэлектронное оружие, которое способно поражать технику противника с помощью направленной энергии.

Как рассказал официальный представитель предприятия-разработчика, Объединенной приборостроительной корпорации, особенность таких средств поражения заключается в том, что они способны нейтрализовать технику противника, в том числе и высокоточное оружие, без применения традиционных снарядов.

"Она совершает непрямое физическое воздействие на бортовую аппаратуру самолетов, беспилотников и нейтрализует высокоточное оружие", — рассказал собеседник РИА Новости.

В сентябре 2016 года на закрытом показе для Минобороны РФ на полях военно-технического форума "Армия-2016" были представлены первые образцы нового оружия.

Ранее глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил о возможном появлении в России гиперзвукового оружия. А весной 2016 года в России начались испытания гиперзвуковых ракет "Циркон" для ВМФ.

Напомним, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что впечатлен военной доктриной России и ее военными возможностями.

Скапаротти во время выступления на форуме по безопасности в штате Колорадо заявил, что "видно, что они учатся. Несмотря на то, что значительная часть их доктрины базируется на старой советской доктрине, они очень гибки в мышлении, если вы посмотрите на то, что пишут их офицеры. Они смотрят на мир вокруг себя, каким они его видят, и приспосабливают свою доктрину на этой основе. Это впечатляет",- цитирует "РИА Новости" главкома НАТО в Европе.

Он обратил внимание на "очевидную модернизацию" российских вооруженных сил и военных систем. Кертис Скапаротти также оценил возможности, которые продемонстрировали российские ВКС в ходе антитеррористической операции в Сирии.

"Они стреляли ракетами дальнего радиуса действия и высокой точности с подводных лодок, с моря, с бомбардировщиков среднего радиуса действия. Им, очевидно, не надо было их запускать таким образом, но они сделали это — вероятно, для тренировки, учений и демонстрации. Этим я тоже впечатлен",- рассказал главком НАТО. В связи с этим он заключил, что Россия — это "противник, которого надо воспринимать очень серьезно".

Напомним, саммит НАТО, прошедший в июле в Варшаве, показал: за два года, прошедших с момента крымского референдума, альянс окончательно сформировал новый курс в отношении Москвы. Его можно охарактеризовать выражением "хочешь мира, готовься к войне".

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