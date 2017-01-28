Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ

Вице-премьер Дмитрий Рогозин во время осмотра самолета Ил-112В на заводе ВАСО в Воронеже заявил, что Россия готова принять украинских авиаконструкторов, обеспечить их работой и зарплатой.

"Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют сейчас никакой перспективы для себя в Киеве и, в целом, на Украине. Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами для того, чтобы не умерла та авиастроения идеология, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым, как единая неотрывная часть общей школы авиастроения Советского Союза", — цитирует Рогозина РИА Новости.

Напомним, авиационное опытно-конструкторское бюро во главе с Олегом Антоновым было создано в 1946 году в Новосибирске, с 1952 года оно работает в Киеве. Предприятие разработало более 100 пассажирских, военно-транспортных и специализированных самолетов, в том числе такие грузовые гиганты, как "Руслан" и "Мрия". Однако, в 2015 году "Антонов" выпустил всего два самолета, а в 2016 году — ни одного.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывала упростить порядок получения российского гражданства для украинцев. Сейчас в нашей стране, напомнила Татьяна Москалькова, предусмотрели право на получение гражданства в упрощенном порядке для тех из них, кто родился на территории нынешней России. Однако у тех граждан Украины, кто родился за пределами РФ, процесс получения гражданства занимает около шести лет, включая проживание на территории России в течение не менее шести месяцев по РВП (разрешению на временное пребывание) и еще пяти лет — с видом на жительство.

"Мы заинтересованы в условиях демографической ямы в том, чтобы наша страна пополнялась добропорядочными и желающими жить в России. Мне кажется, что нам надо будет бороться за закон об упрощенном получении гражданства для граждан Украины", — сказала Татьяна Москалькова.

"Замечательно, что такой призыв прозвучал от уполномоченного по правам человека. Это свидетельствует о том, что институт, который она представляет, уже захлебнулся от обращений людей, которые горемычат тут, в России, убежав от войны и возможной гибели.

К сожалению, для получения гражданства приходится преодолевать большое число бюрократических процедур. И призыв, озвученный Татьяной Москальковой, безусловно, правильный. Важно, чтобы ее услышали законодатели, а не сделали из очень востребованного обращения просто "свисток", как получилось в ситуации с призывом президента о носителях русского языка, на который они якобы отреагировали, сделав это, я считаю, совершенно безобразно.

Для граждан Украины, желающих получить гражданство России, надо снять требования о наличии собственного жилья или прописки, что очень сложно выполнить. Не надо от них требовать предоставления справки о заработке, превышающем прожиточный минимум, — это для беженцев, конечно, тоже невозможно. Не стоит от них требовать и справку от Украины о том, что они выведены из украинского гражданства - понятно, что такой справки украинская сторона никогда не даст. вот это те основные моменты, которые должны учесть законодатели. А вот выполнят ли они это, сказать сложно", — рассказал ранее Pravda.Ru заведующий отделом диаспоры и миграции института стран СНГ Александр Докучаев.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!