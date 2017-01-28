Противоракетный "щит" защитит Россию в случае ядерного удара

Начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения противоракетной обороны ВКС России полковник Ильгар Тагиев заявил, что испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы ПРО пройдут в ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган.

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По его словам, ежегодно проходят 1-2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. "В течение ближайших двух-трех лет на полигоне Сары-Шаган будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России", — рассказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Как подчеркнул Ильгар Тагиев, количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз. Говоря о средствах перехвата, которые сегодня стоят на вооружении, полковник отметил, что они не имеют аналогов в мире. "Достаточно сказать, что скорость полетапротиворакеты составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз", — отметил представитель ВКС.

В интервью он также рассказал, что комплексная система ПРО Москвы и центрального промышленного района способна защитить столицу от любых ракет противника. "Наша система является единственно действующей системой ПРО, которая позволяет обеспечить гарантированную защиту Москвы и центрального промышленного района от ударов всех существующих типов баллистических ракет противника средней и межконтинентальной дальности с разделяющимися боевыми частями. Принципы, реализованные в этой системе, позволяют обеспечить перехват таких сложных целей "с вероятностью, близкой к стопроцентной", — цитирует Тагиева Интерфакс.

По его словам, система находится в постоянной боевой готовности, а в случае реального пуска будет решать сложнейшие задачи в автоматическом режиме: обнаруживать цели, выделять из большого количества ложных целей реальные боевые блоки баллистических ракет, перехватывать и уничтожать их на больших высотах и расстояниях. "Что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", — рассказал военный.

Тагиев отметил, что полное обновление системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района будет завершено через два-три года. "Одновременно ведутся работы по созданию перспективных противоракет, что позволит создать систему ПРО третьего поколения с новыми возможностями и характеристиками", — добавил Тагиев.

Напомним, ранее в генштабе РФ заявили, что система противоракетной обороны (ПРО) США представляет собой угрозу для свободного использования космического пространства, а противоракеты "Стандарт-3" модификации 2А с увеличенной зоной поражения позволят уничтожить космические аппараты российской и китайской орбитальных группировок.

"Все элементы противоракетной обороны США предназначены не только для уничтожения баллистических ракет, они могут, в отдельных случаях, сбивать и спутники. Потому что высота поражения такими ракетами достигает 1,5 тысячи километров. США уже проводили подобные испытания своей системы ПРО, сбивая спутники, баллистические ракеты и крылатые ракеты. Все 40 испытаний, которые ранее провела ракета "Стандарт-3", завершились успешно. Можно сделать вывод, что цели, которые идут по баллистической траектории, в том числе находящиеся на орбите, данная ракета может сбивать. В связи с тем, что отношения между Россией и США значительно похолодели, опасения нашего генштаба вполне обоснованы", — рассказал Pravda.Ru военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", специалист в области применения военно-космических сил Алексей Леонков.

По его словам, Россия не раз выступала против американской ПРО. "У нас с США был заключен договор о недопущении размещения ПРО вдоль границ России. Но, как мы знаем, американцы никого не слушают и все договоры нарушают. Я уверен, в ближайшее время на действия Вашингтона будет дан адекватный ответ. Известно, что уже в Калининградской области разместились оперативно-тактические ракеты "Искандер-М". Если американцы и дальше будут настаивать на своей экспансии, продвижении на Восток и прямо угрожать России, генеральный штаб и министерство обороны примут соответствующие меры", — считает Алексей Леонков.

Эксперт Pravda. Ru рассказал, что у России также имеются оперативно-тактические и баллистические ракеты. "Если вдруг будет произведен натиск агрессии, то та точка, с которой будет произведена эта агрессия, скорее всего, подвергнется ответному удару. Россия никому не угрожает, она будет делать ответные ходы и защищать собственный суверенитет. У России есть средства ПВО, которые могут сбивать ракеты "Стандарт". Это комплексы С-400 или С-300 В4, которые позволяют сбивать эту ракету практически на старте. Такие комплексы сейчас размещены в Крыму", — рассказал Pravda. Ru военный эксперт.

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