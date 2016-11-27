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Источник Правда.Ру

"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Новейший танк "Армата" застал Запад врасплох, а со стороны военных экспертов НАТО уже звучат призывы ускорить работу над перспективными образцами гусеничной техники.

Как такое могло случиться? У боевых машин США появился грозный
Источник фото: Минобороны РФ

"Запад далеко позади. Как такое могло случиться?" — задается вопросом обозреватель немецкого журнала Stern. По мнению автора, страны НАТО просто забыли о классических танковых сражениях, где тяжелые машины сталкивались с хорошо защищенным противником. Журналист уверен, что привычка бить по уязвимой пехоте из всех орудий свела превосходство западной бронетехники на нет. Тогда, как "Армата" показывает, что российские инженеры избежали этой ловушки.

В статье говорится, что боевая гусеничная платформа "Армата" имеет универсальный характер и уже используется в пяти образцах российской перспективной бронетехники. Таким образом, "боевые машины на базе этой платформы будут иметь те же преимущества, что и новый российский танк".

Как пишет обозреватель издания, "Необитаемая" башня и уникальная композитная броня, малая боевая масса и высокая скорость, компактность и передовая радиоэлектронная "начинка" делают российский танк грозным соперником для боевых машин НАТО.

Отметим, ранее обозреватель чешского издания ECHO24 Лукаш Висингр отмечает, что еще недавно СМИ "хоронили" танковую технику, говоря о ее низкой эффективности и неактуальности в условиях современной войны, хотя эксперты предупреждали о том, что подобные оценки преждевременны. После того, как в мае 2015 года в России был представлен новейший танк Т-14 "Армата", многие наблюдатели пересмотрели свои взгляды на танки.

Впрочем, пишет Висингр, убедиться в эффективности танковой техники можно было еще до появления "Арматы", на примере войн НАТО в Ираке и Афганистане, а также израильских операций в Газе, где танки прекрасно проявили себя в условиях ассиметричной войны. Комбинации поражающей силы, бронезащиты и проходимости, которыми обладают танки, по-прежнему нет ни адекватной замены, ни конкуренции. Хотя танки упрекают в плохой применимости в городских условиях, тем не менее, альтернативы им до сих пор не создано.

Легкая бронетехника, популярная у западных армий, проводивших операции быстрого развертывания, не способна участвовать в боях с серьезным противником, не говоря о том, что любой противник рано или поздно оснащается все более мощным оружием. Списание танков со счетов сопровождалось идеей о том, что симметричные конфликты — дело прошлого. Но события на Украине и Центральном Востоке неприятно "отрезвили" и заставили снова задуматься о важности танков.

Поэтому, пишет Висингр, в действительности многие страны задумались над совершенствованием своей танковой техники еще до появления "Арматы".

Так, например, Бундестаг еще в конце 2014 года призвал начать проект нового танка Leopard 3. Формально министерство обороны Германии начало этот проект в конце мая 2015 года, и благодаря слиянию немецкого оружейного концерна KMW с французской компанией Nexter можно ожидать, что новый танк, который сейчас создается, поступит на вооружение и французской армии.

Не приходится сомневаться в том, что вскоре новые танки будут представлены в США и Великобритании.

Усиленно работают над своими танками многие азиатские государства, такие как Китай, Япония, Южная Корея, Индия и Пакистан. Большинство из них даже не прекращали разработку танковой техники.

Таким образом, российской "Армате" придется столкнуться с серьезной конкуренцией. К примеру, китайский оружейный концерн NORINCO мгновенно отреагировал на интерес, проявленный Пекином к "Армате" и представил свой танк VT-4.

Разрабатывают свой танк и в Сербии, он будет, по некоторым данным, носить название M-20UP-1, в его конструкции есть явные заимствования у "Арматы", к примеру, решение о размещении экипажа в бронекапсуле.

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