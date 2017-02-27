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Источник Правда.Ру

Россия закрывает небо над Черным морем и Крымом

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" развернет в Крыму Российский военно-морской флот. Их задача — защита кораблей, подводных лодок и судов Черноморского флота от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

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Фото: AP

В случае необходимости "Буки" вместе с зенитно-ракетными системами С-300 и С-400 Воздушно-космических сил России полностью закроют небо над полуостровом и Черным морем.

Новые ЗРК поступят на вооружение 1096-го зенитно-ракетного полка (ЗРП), который базируется в Севастополе. На первом этапе ЗРП получит комплексы "Бук-М2", а в последующем — более совершенные "Бук-М3". Правда, точная дата начала перевооружения пока неизвестна. Сейчас на вооружении 1096-го полка стоят зенитно-ракетные комплексы "Оса".

"Бук-М2" поражает самолеты и беспилотники на расстоянии от 3 до 45 км. А крылатые и баллистические ракеты "берет" на дальности до 20 км. При этом от ЗРК не спасутся даже летящие в стратосфере высотные стратегические разведчики. Ракеты "Бука" достают цели на высоте 25 тыс. м. В то же время комплекс "Оса" поражает цели на расстоянии не более 10 км и на высоте чуть более 5 тыс. м.

В настоящее время в Крыму уже развернута 51-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России. На вооружении соединения стоят зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

Примечательно, что до недавнего времени зенитно-ракетные системы "Бук" стояли только на вооружении бригад противовоздушной обороны сухопутных войск. Правда, не так давно первые полки этих комплексов появились и в Воздушно-космических силах России. В частности, дивизионы 1721 ЗРП ВКС РФ прикрывали побережье от Туапсе до Сочи во время проведения зимней Олимпиады-2014.

Уничтожить потенциального противника, даже не позволив ему выйти из мест его дислокации, способен Черноморский флот России. Для этого у Черноморского флота сегодня есть все: средства разведки, которые обнаруживают цели на дальности до 500 километров, средства поражения. Один береговой комплекс "Бастион" чего стоит: 350 километров (до Босфора включительно). Кроме того, есть подводные лодки с ракетами "Калибр", морская авиация, стратегическая авиация с крылатыми ракетами и так далее.

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