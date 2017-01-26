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Президент России оценил экспортный потенциал "МиГ-35"

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Президент России Владимир Путин отметил хороший экспортный потенциал истребителя МиГ-35. По его словам, самолет обладает улучшенными характеристиками и оснащен самым современным вооружением.

Путин оценил экспортный потенциал МиГ-35

"Этот самолет уже имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина — МиГ-29", — сказал Путин на видеоконференции с самолетостроительной корпорацией "МиГ", которая проводилась по случаю начала летных испытаний истребителя.

Как сообщает ТАСС, в связи с этим событием, президент поздравил конструкторов, инженеров и летчиков. "Это действительно интересная, уникальная машина, — отметил Путин. — Очень рассчитываю и на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной".

Напомним, ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что 26 января новейший истребитель МиГ-35 приступил к летным испытаниям. "Истребитель спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО", — сказал Юрий Слюсарь на заседании военно-промышленной комиссии.

Высокие показатели были достигнуты благодаря установленному комплексу бортового оборудования, новой оптико-локационной станции и сниженной в разы радиолокационной заметности. Также было увеличено с шести до восьми количество точек подвески, что позволяет использовать текущие и перспективные образцы авиационных средств поражения, включая лазерное оружие.

Серийные закупки новейшего истребителя МиГ-35 начнутся с 2019 года. Все системы самолета — российской разработки и производства. "Самолет имеет увеличенную дальность, больше чем на 50%, за счет большей емкости внутренних баков и функцию дозаправки в воздухе, которая может осуществляться в режиме танкера с самолетов этого же семейства", — сообщил глава ОАК.

Отметим, МиГ-35 оснащен бортовым радиоэлектронным оборудованием нового поколения, в том числе эффективным радиолокатором, имеющим активную фазированную решетку. Кроме того, он оборудован современными оптико-электронными системами для борьбы с воздушными и наземными целями, мощным комплексом обороны и новейшим авиационным вооружением. "Фактически МиГ-35 — это новая модификация старого истребителя, обладая низкой ценой, по ряду технических характеристик он даже превосходит западных противников, — рассказал ранее Pravda. Ru первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. — Кроме того, он более выгоден с точки зрения совместимости. Но главную роль в победе на рынке оружия играет политический фактор или внешняя ориентация политического руководства".

Об авиации России в прошлом, настоящем и будущем, об уникальности отечественных самолетов-истребителей, о ведущих характеристиках иностранных военных самолетов и военных доктринах разных стран, о возможности достижения международного паритета в авиации и о многом другом также рассказывал Pravda. Ru Анатолий Квочур, заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой России, главный конструктор "Пилотажно-исследовательского центра", подполковник запаса. Его называют на Западе "русской летающей легендой" и включают в десятку лучших летчиков-испытателей современности.

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