В России начали подготовку специалистов для комплексов С-500

В Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршалаЖукова впервые в России начали готовить специалистов для работы с перспективными зенитными ракетными системами (ЗРС) С-500 "Прометей".

Фото: AP

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу сообщил начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"Слушателей готовим по 11 военным специальностям, в том числе, офицеров-специалистов по эксплуатации перспективных комплексов ПВО-ПРО С-500", — сказал он.

Ляпоров пояснил, что сейчас будущие ракетчики изучают общие дисциплины, а затем уже начнут осваивать свою специализацию.

Также академия готовит командиров воинских частей для системы ракетно-космической обороны, специалистов для национального и региональных центров управления обороной, а также офицеров-исследователей, специалистов по разработке и испытанию средств противовоздушной обороны.

Кроме того, Владимир Ляпоров отметил, что специалисты ВКС предложили Генеральному штабу ВС России меры по усовершенствованию противовоздушной обороны Москвы. Они были разработаны по итогам исследовательской командно-штабной военной игры. В ней уже учитывалось наличие таких комплексов, как С-500.

ПО словам начальника противовоздушной обороны, заместителя главкома Воздушно-космических сил России Виктора Гуменного, поставки в ВКС первых образцов ЗРС С-500 ожидаются "в ближайшее время". В настоящее время, как сообщала "Правда.Ру", разработка С-500 - универсального комплекса дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны — продолжается. Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Напомним, в конце 2016 года войска воздушно-космической обороны успешно завершили развертывание первой очереди единого радиолокационного поля системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Радары способны контролировать пуски ракет по периметру границ страны в радиусе шести тысяч километров.

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