Минобороны ответило на критику немцев макета Рейхстага под Москвой

В Минобороны удивились реакции немецких политиков по поводу установки в подмосковном парке "Патриот" копии Рейхстага. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков, фото: Википедия

Напомним, накануне стало известно, что в Подмосковье возводят мини-копию Рейхстага. Она строится в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

"[Строится] не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", — рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

В Минобороны отметили, что нападки германских политиков заставляют задуматься о том, каких убеждений они придерживаются о Третьем рейхе.

— По всей видимости, в Германии кто-то забыл, что именно из Рейхстага после устроенного нацистами пожара 27 февраля 1933 года Гитлер и его строители Третьего рейха начали свой огненно-кровавый путь в мир, — отметил Конашенков.

Он добавил, что молодое поколение должно знать о десятках тысяч советских солдат, которые погибли, штурмуя Рейхстаг, об их героизме в борьбе с нацизмом.

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