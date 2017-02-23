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Источник Правда.Ру

Минобороны строит мини-копию Рейхстага в Подмосковье

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

В Подмосковье возводят мини-копию Рейхстага. Она строится в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

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Юнармия, фото: vk.com

"[Строится] не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", — рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Также в парке уже готова партизанская деревня, в которой есть класс подготовки подрывников, кухня, баня и землянка замполита. Там завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами.

Также министр отметил, что нельзя вечно милитаризировать страну, нужно заниматься воспитанием патриотов.

"Если говориться о начальной военной подготовке, то, наверное, она должна быть факультативной больше. Мы не должны милитаризировать страну бесконечно. Мы должны заниматься патриотическим воспитанием", — сказал Шойгу.

Шойгу во время выступления в Госдуме предложил каждому депутату создать отряд юнармии в школе, которую он окончил, и взять над классом шефство. Парламентарии идею поддержали.

Юнармейское движение, созданное по инициативе Минобороны и поддержанное президентом России, объединит все организации и органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан; ДОСААФ даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на своей базе.

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