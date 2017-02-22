Россию от ядерного удара защитит радиолокационное поле

Фото: © Виталий Кузьмин

По периметру границы России создано сплошное радиолокационное поле, которое полностью защищает страну от ядерного удара. Об этом сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Выступая сегодня на "правительственном часе" в Госдуме, глава оборонного ведомства сказал: "Все это (создание новых радиолокационных станций — ред.) позволило впервые в истории новой России создать по периметру нашей страны сплошное радиолокационное поле, систему предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениям и по всем типам траекторий полета баллистических ракет".

По словам министра в 2016 году прошли успешные испытания трех новых радиолокационных станций "Воронеж" в Омске, Барнауле и Енисейске. Кроме этого были доработаны три действующие станции в Барановичах, Мурманске и Печоре.

Стратегические ядерные силы России поддерживаются на уровне, гарантирующем решение задач ядерного сдерживания, отметил Сергей Шойгу.

"Они поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них 96% — в постоянной готовности к немедленному пуску", — сказал Шойгу.

Шойгу сообщил, что в 2016 году авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими самолетами дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.

"Группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота усилена ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Владимир Мономах". В Вооруженные силы поставлена 41 новая баллистическая ракета. Это позволило достичь 60%-ного уровня оснащения всей ядерной триады современным вооружением, а в Ракетных войсках стратегического назначения — 62%", — заявил глава российского военного ведомства.

Как сообщала "Правда.Ру", во время лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО, Сергей Шойгу отметил, что роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет снижаться за счет развития высокоточных средств поражения.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ударный потенциал высокоточного оружия России к 2021 году увеличится в четыре раза. По его словам, это позволит обеспечить безопасность РФ по всему периметру границ.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня